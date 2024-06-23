Этот чай может стать ключом к получению нескольких преимуществ для здоровья.

Хотя все чаи богаты антиоксидантами, зеленые чаи (включая матча, жасмин) содержат больше всего антиоксидантов. Именно эти соединения могут бороться с окислительным стрессом в организме и помочь снизить риск хронических заболеваний.

Данные свидетельствуют, что зеленый чай может ускорить обмен веществ и помочь похудеть. Также доказано, что кофеин улучшает здоровье мозга и поддерживает его бдительным и активным, но без усугубления тревоги, пишет Prevention.

Польза зеленого чая

1. Сжигайте жир и ускоряйте обмен веществ

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Чай содержит катехины, мощные антиоксиданты, которые могут значительно снизить массу тела и помочь поддерживать нормальный вес.

Исследование показало, что у участников, которые пили чай с высоким содержанием катехинов дважды в день, уменьшался жир на животе в среднем на 1,9 см и веса тела на 1 кг. Считается, что мощная комбинация катехинов с кофеином ускоряет обмен веществ и ускоряет сжигание жира в организме.

2. Улучшите память, концентрацию и ясность ума

Этот суперпродукт может улучшить память, помочь сосредоточиться и уменьшить беспокойство, благодаря дуэту кофеина и L-теанина. L-теанин замедляет всасывание кофеина и может смягчить некоторые распространенные побочные эффекты стимулятора, такие как нервозность. Когда кофеин и L-теанин объединяются, то могут помочь улучшить концентрацию и ясность ума. Исследование показало, что участники, принимавшие L-теанин, лучше и быстрее справлялись с задачами по концентрации внимания.

3. Снизить кровяное давление

Соединения как в зеленом, так и в черном чае расслабляют кровеносные сосуды, что может помочь снизить кровяное давление. Однако эффект скромный, поэтому люди с серьезной гипертонией, скорее всего, не увидят радикальных изменений. Тем не менее, употребление зеленого чая может стать положительным шагом на пути к улучшению здоровья сердца.

4. Привести в норму уровень холестерина

Почти каждый третий американец борется с высоким уровнем холестерина. Антиоксиданты в зеленом чае могут помочь справиться с высоким уровнем холестерина. Исследование показало, что потребление чая связано с более медленным снижением уровня "хорошего" холестерина, полезного для сердца, с возрастом. А другое исследование выявило, что зеленый чай может значительно снизить уровень "плохого" холестерина в крови. Считается, что это связано с тем, что чай богат катехинами, семейством флавоноидов, которые могут препятствовать выработке и усвоению холестерина.

5. Защитить от рака

Употребление зеленого чая связано с более низким риском развития некоторых видов рака, в том числе рака эндометрия, пищевода, легких, неходжкинской лимфомы, рака полости рта и яичников. Дело в том, что полифенолы, растительные соединения, содержащиеся в чае, могут помочь защитить клетки от вызывающих рак повреждений путем нейтрализации свободных радикалов. Хотя все чаи содержат полифенолы, наибольшая концентрация содержится в зеленом чае.

6. Повышайте чувствительность к инсулину для улучшения уровня сахара в крови

Исследования показывают, что зеленый чай может улучшить чувствительность к инсулину, помогая регулировать уровень сахара в крови и снижая риск развития диабета 2 типа.

7. Снизить риск болезни Альцгеймера

Исследование пришло к выводу, что зеленый чай оказывает благоприятное воздействие на снижение риска болезни Альцгеймера.

8. Предотвращение инсульта

Инсульт может развиться быстро, без каких-либо предупредительных признаков. Однако вы можете предпринять шаги, чтобы предотвратить его появление. Исследование показало, что употребление не менее трех чашек зеленого чая в день может снизить риск инсульта на 20%. Эти шансы увеличиваются, чем больше вы пьете зеленого чая.

9. Помогите здоровью полости рта

Пить зеленый относительно легкая привычка, которая может улучшить состояние здоровья полости рта. В одном из медицинских обзоров сказано, что высокий уровень полифенолов играет полезную роль в предотвращении некоторых заболеваний пародонта и полости рта.

10. Увеличение продолжительности жизни

Исследования показали, что потребление зеленого чая связано с более низким риском смертности от всех причин и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Даже умеренное потребление снижает риск общей смертности от рака и респираторных заболеваний у женщин.

Что произойдет с телом, если пить зеленый чай каждый день?

Побочные эффекты от употребления одной чашки кофе в день минимальные (в основном те, которые сопровождаются употреблением кофеина), некоторые группы людей могут проконсультироваться с врачом или диетологом, если выпивают большие количества (например, 5 чашек) в день.

Сколько зеленого чая нужно пить?

Для достижения положительных результатов необходимо выпивать от трех до пяти чашек в день.

Полезен ли зеленый чай для похудения?

Исследования показывают, что да. Ученые выяснили, что употребление зеленого чая может ускорить обмен веществ, помочь сжечь жир и потерять лишние килограммы.

Когда не следует пить зеленый чай?

Людям с анемией, диабетом, глаукомой или остеопорозом следует проконсультироваться с врачом, прежде чем пить зеленый чай. Кофеин в чае может нарушить сон, поэтому лучше не пить его перед сном.

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