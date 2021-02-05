У тех, кто работает в ночную смену, кофе может улучшить работоспособность и внимательность это особенно важно для работников экстренных служб, утверждают ученые.

Хорошие новости для кофеманов: ароматный напиток может снизить риск ранней смерти практически от всех причин, а зеленый чай - буквально спасти жизнь после инсульта. Кроме того, кофе может улучшить когнитивные функции при недосыпе.

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Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Stroke.

Группа ученых из Японии проанализировала влияние регулярного употребления кофе и зеленого чая и продолжительности жизни 46 тысяч взрослых людей.

Польза кофе

Оказалось, что всего одна чашка кофе в неделю снижает вероятность ранней смерти от любого заболевания на 14%. Еще больше пользы получают люди, пережившие сердечный приступ - регулярное употребление напитка уменьшает риск смерти на 22%.

Польза зеленого чая

Но при этом кофе не приносит никакой пользы тем, кто пережил инсульт (впрочем, и вреда тоже). Похоже, таким пациентам стоит чаще пить зеленый чай – семь и более чашек в день предотвращают раннюю смерть на 62%. На удивление, спасительный эффект зеленого чая не распространяется на людей, у которых не было инсульта.

Поскольку это надзорное исследования, причины такого влияния популярных напитков на продолжительность жизни пока неясны. По мнению авторов, в Японии большинство людей пьют кофе и зеленый чай без сахара и молока, что может усиливать их пользу.

Влияние на концентрацию и сон

Также ученые выяснили, что употребление кофе утром может улучшить концентрацию внимания, особенно при сбитом режиме сна.

Людям, которые страдают от бессонницы или просто не могут себе позволить выспаться, три чашки кофе в день помогут устранить или свести к минимуму когнитивные нарушения.

У тех, кто работает в ночную смену, кофе может улучшить работоспособность и внимательность это особенно важно для работников экстренных служб. Но есть нюанс: регулярное употребление кофе в ночное время может негативно повлиять на продолжительность и качество сна в будущем. Если вы слишком восприимчивы к кофеину, вам стоит как минимум ограничить его потребление за шесть часов до сна.

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Автор: УНИАН