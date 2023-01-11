Также среди популярных процедур оказались ринопластика и абдоминопластика.

Согласно недавно опубликованным данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), липосакция обогнала увеличение груди в качестве самой популярной в мире формы косметической хирургии.

Как говорится в исследовании, причиной уменьшения количества увеличить грудь стала обеспокоенность по поводу возможной связи имплантатов с онкозаболеваниями, пишет CNN.

Так, липосакция составила почти 14,8% от всех косметических операций, проведенных в мире, а количество операций по увеличению груди упало до 13%. В статье отмечается, что общее количество хирургических процедур выросло более чем на 33% в 2017-2021 гг.

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Джанлука Кампильо, работающий пластическим хирургом в Италии, отмечает рост желающих сделать липосакцию. Так, в 2021 году во всем мире было зарегистрировано более 1,9 миллиона процедур липосакции, что почти на 25% больше, чем в предыдущем году.

Также среди самых популярных процедур оказались ринопластика и абдоминопластика (или пластика носа и подтяжка живота). Хирургия век была третьей по распространенности процедурой в мире в 2021-м году и самой популярной среди мужчин.

В отчете также отмечается заметный рост — более чем на 30% — использования гиалуроновой кислоты, ее обычно вводят в качестве наполнителя для лица.

Что такое липосакция

Липосакция — операция по удалению жировых отложений. Хирургическая манипуляция может проводиться на одном или нескольких участках тела - на ягодицах, бедрах или животе.

Стоит отметить, что операция по удалению жира не борется с самым ожирением, но действительно помогает быстро избавиться от лишних сантиметров и улучшить фигуру.

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