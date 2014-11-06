Липосакция снижает риск сахарного диабета на 80%

12:28, 06 ноября 2014
Зарубежные новости
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Страдающие лишним весом пациенты могут снизить риск заболевания сахарным диабетом второго типа на 80%, если решатся на липосакцию

Как сообщают специалисты Королевского колледжа в Лондоне, те, кто прошел через липосакцию или желудочное шунтирование, оказались заметно менее расположены к диабету.

В исследовании, описанной в журнале Lancet Diabetes and Endocrinology, приняли участие более 4 тысяч человек. 

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Как отмечают исследователи, их вывод действителен для людей любого возраста и пола. 

Сахарный диабет второго типа составляет до 90% всех случаев диабета и, как правило, наблюдается у людей старше 40 лет со склонностью к полноте. 

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