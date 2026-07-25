Чем обедать для потери веса: диетологи ответили, что выбрать

Это блюдо на обед надолго избавляет от лишнего желания перекусить.

Правильно подобранный обед помогает не только сбросить лишний вес, но и надолго сохранить чувство сытости.

По мнению диетологов, одним из лучших вариантов для тех, кто стремится похудеть, является сэндвич с куриным салатом, приготовленным на основе греческого йогурта, пишет Eatingwell.

Специалисты объяснили, что главный секрет такого блюда – высокое содержание белка. Благодаря сочетанию куриного мяса и греческого йогурта один сэндвич содержит более 40 граммов белка. Именно этот нутриент помогает дольше сохранять чувство насыщения, снижает вероятность переедания и способствует сохранению мышечной массы во время похудения.

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Кроме белка, блюдо содержит цельнозерновой хлеб, который является источником клетчатки, а также рукколу и вяленые томаты. Такое сочетание не только делает сэндвич более питательным, но и обеспечивает организм витаминами, минералами и антиоксидантами.

Еще одним преимуществом такого обеда специалисты назвали его универсальность. Куриный салат можно подавать не только в виде классического сэндвича, но и заворачивать в листья салата, использовать как начинку для сладкого перца или сочетать с разными видами цельнозернового хлеба. Это позволяет разнообразить рацион без лишних калорий.

При этом диетологи подчеркнули, что одного правильного выбора блюд недостаточно для эффективного снижения веса. Они посоветовали придерживаться комплексного подхода:

отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием белка и клетчатки;

пить достаточно воды, поскольку жажду легко спутать с чувством голода;

больше двигаться, например, совершать прогулку до или после обеда;

есть не спеша, не отвлекаясь на телефон или компьютер;

уделять несколько минут расслаблению или дыхательным упражнениям, чтобы снизить уровень стресса и избежать эмоционального переедания.

Эксперты также напомнили, что белок не должен быть единственной основой рациона. Для здорового похудения важно включать в меню цельнозерновые продукты, полезные жиры, овощи, фрукты и другие продукты, богатые клетчаткой и антиоксидантами. Именно сбалансированное питание в сочетании с физической активностью и здоровыми привычками считается наиболее эффективной стратегией снижения веса.

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