Психолог Галина Волошина дала несколько советов, как бороться с чрезмерным волнением.
Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".
"Волнение – это прежде всего нервное состояние человека. Также это понятие означает мысли, которые наполняют человека тревожностью за будущее и не дают покоя. Сейчас это состояние сопровождает украинцев повсюду. Конечно, в некоторых моментах волнение может быть даже полезным, но не чрезмерное", – объясняет психолог.
Что делать, если вы чувствуете постоянное волнение, не можете найти себе места и собрать мысли вместе:
- Овладейте техникой дыхания. Они помогут снизить уровень тревожности, улучшить сон, вы сможете чувствовать себя спокойнее. Например, можно попробовать такую: займите удобное положение, расслабьтесь и сосредоточьтесь на своих ощущениях. Сделайте медленно вдох, задержите дыхание на 5 секунд, а затем медленно и протяжно сделайте выдох. Повторите этот комплекс минимум 5 раз, в качестве сопровождения можете использовать релаксационную музыку.
- Также можно попробовать технику "Расслабление через напряжение". Постепенно напрягайте отдельные участки своего тела на несколько секунд (мышцы руки, пресс, мышцы ног и т. д.), а потом расслабьте их. Повторяйте по два раза для каждого участка тела.
- Переместите свое волнение на бумагу. Навыки рисования вообще не важны. Попробуйте представить, где вы чувствуете волнение, какое оно (размер, цвет, фактура и т. д.), а затем нарисуйте. После этого проанализируйте свой рисунок, что хочется с ним сделать. Дорисовать что-то – дорисуйте, порвать – порвите и т. д.
В то же время психолог подчеркивает, что каждый для себя подбирает свои методы, как справиться с волнением – это зависит от психических особенностей человека, поскольку все мы индивидуальны.
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