Каждый для себя подбирает свои методы, как справиться с волнением – это зависит от психических особенностей человека.

Психолог Галина Волошина дала несколько советов, как бороться с чрезмерным волнением.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".

"Волнение – это прежде всего нервное состояние человека. Также это понятие означает мысли, которые наполняют человека тревожностью за будущее и не дают покоя. Сейчас это состояние сопровождает украинцев повсюду. Конечно, в некоторых моментах волнение может быть даже полезным, но не чрезмерное", – объясняет психолог.

Что делать, если вы чувствуете постоянное волнение, не можете найти себе места и собрать мысли вместе:

Овладейте техникой дыхания. Они помогут снизить уровень тревожности, улучшить сон, вы сможете чувствовать себя спокойнее. Например, можно попробовать такую: займите удобное положение, расслабьтесь и сосредоточьтесь на своих ощущениях. Сделайте медленно вдох, задержите дыхание на 5 секунд, а затем медленно и протяжно сделайте выдох. Повторите этот комплекс минимум 5 раз, в качестве сопровождения можете использовать релаксационную музыку.

Они помогут снизить уровень тревожности, улучшить сон, вы сможете чувствовать себя спокойнее. Например, можно попробовать такую: займите удобное положение, расслабьтесь и сосредоточьтесь на своих ощущениях. Сделайте медленно вдох, задержите дыхание на 5 секунд, а затем медленно и протяжно сделайте выдох. Повторите этот комплекс минимум 5 раз, в качестве сопровождения можете использовать релаксационную музыку. Также можно попробовать технику "Расслабление через напряжение". Постепенно напрягайте отдельные участки своего тела на несколько секунд (мышцы руки, пресс, мышцы ног и т. д.), а потом расслабьте их. Повторяйте по два раза для каждого участка тела.

Постепенно напрягайте отдельные участки своего тела на несколько секунд (мышцы руки, пресс, мышцы ног и т. д.), а потом расслабьте их. Повторяйте по два раза для каждого участка тела. Переместите свое волнение на бумагу. Навыки рисования вообще не важны. Попробуйте представить, где вы чувствуете волнение, какое оно (размер, цвет, фактура и т. д.), а затем нарисуйте. После этого проанализируйте свой рисунок, что хочется с ним сделать. Дорисовать что-то – дорисуйте, порвать – порвите и т. д.

В то же время психолог подчеркивает, что каждый для себя подбирает свои методы, как справиться с волнением – это зависит от психических особенностей человека, поскольку все мы индивидуальны.

Как сообщал УНИАН, ранее психолог Ольга Токий рассказала, почему важно позволить себе жить во время войны.