Чем помазать место укуса мошки или комара, чтобы аллергия прошла быстрее - узнайте в материале УНИАН.

В летний период активизируются представители не только флоры, но и фауны, в результате многие люди оказываются укушенными насекомыми. Аллергия появляется не у всех - в зависимости от состояния иммунитета реакция организма может быть разной. УНИАН расскажет, что делать, если очень сильно покусали комары или мошки.

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Как выглядит аллергия на укус мошки или комара

Прежде всего, стоит понимать, что кусают человека только самки - у самцов эта функция отсутствует. В момент, когда комар или мошка, присоединившись к телу, наполняется кровью, насекомое впрыскивает в рану слюну. В ней содержится большое количество белков, которые мешают крови сворачиваться. Из-за того, что это вещество человеческий организм воспринимает, как чужеродное, возникает аллергическая реакция.

Сильнее остальных проявлениям аллергии подвержены:

дети до 10 лет;

взрослые, ставшие жертвой незнакомых ранее насекомых;

люди с заболеваниями иммунной системы;

пациенты с редкими заболеваниями крови.

Остро реагирует на укус далеко не каждый человек - степень тяжести зависит от состояния иммунитета. К примеру, младенцы могут вообще никак не отреагировать на укус - их организм еще не знаком с такой ситуацией и не знает, что с ней делать.

Заранее узнать о том, есть ли у вас аллергия на укусы насекомых, нельзя. Это выясняется только в момент встречи с комаром или мошкой - по реакции организма.

Как понять, что у тебя аллергия на укусы комаров

Наиболее яркие проявления аллергии:

это опухание места укуса;

зуд;

покраснение;

красные волдыри;

отек и жар в месте укуса.

Иногда встречаются тяжелые случаи - повышение температуры, рвота, сильные боли, лихорадка, озноб и даже анафилаксия. Кроме того, что укус насекомого может развить остановку дыхания, комары и мошки еще являются переносчиками опасных заболеваний.

Важно незамедлительно обращаться к врачу, если вы обнаружили у себя следующие симптомы:

затрудненное дыхание;

слабость вплоть до потери сознания;

дезориентацию в пространстве;

бледность кожных покровов.

Если вдруг в месте укуса появляется гной, красное пятно или волдырь - это повод для вызова медиков. Также стоит посетить больницу, если комары или мошки покусали вас на лице, из-за чего веки, нос, глаза или губы начали опухать.

Чем мазать укусы от комаров - народные средства и советы врачей

Скорее всего, на приеме у специалиста, вам назначат таблетки или уколы против аллергии. Если вас привезла карета "Скорой помощи" в критическом состоянии, то медработники проведут мероприятия по оказанию экстренной реабилитации.

Народные методы по борьбе с укусами комаров и мошек также эффективны, как и продукты фарм.компаний - ими десятилетиями пользовались наши мамы и бабушки. Вам нужно:

сразу промыть место укуса теплой водой с мылом;

наложить на ранку лед или что-нибудь холодное, чтобы уменьшить отек;

смазать место укуса цинком;

если легче не становится - используйте мазь на основе стероидов и выпейте антигистаминный препарат.

Помните о том, что принимать любые таблетки нужно под наблюдением врача - самолечение может привести к непредсказуемым результатам.

Как избежать нападения комаров и мошек

Естественно, в летний период деться от насекомых некуда, но можно снизить риски атаки надоедливых насекомых:

не пользуйтесь духами - сладкие запахи привлекают комаров и мошек;

не ходите в леса и парки вечером или ночью;

не надевайте яркую одежду;

избегайте водоемов и мест с повышенным уровнем влажности.

Если вы боитесь, что укус комара или мошки может спровоцировать сильную аллергию, перед каждым выходом на улицу пользуйтесь репеллентами - это поможет на несколько часов сделать вас невидимым перед насекомыми.

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