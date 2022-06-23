В летний период активизируются представители не только флоры, но и фауны, в результате многие люди оказываются укушенными насекомыми. Аллергия появляется не у всех - в зависимости от состояния иммунитета реакция организма может быть разной. УНИАН расскажет, что делать, если очень сильно покусали комары или мошки.
- Как выглядит аллергия на укус мошки или комара
- Как понять, что у тебя аллергия на укусы комаров
- Чем мазать укусы от комаров - народные средства и советы врачей
- Как избежать нападения комаров и мошек
Ранее мы говорили о том, чем опасны змеи в Украине и что делать при встрече с ними.
Как выглядит аллергия на укус мошки или комара
Прежде всего, стоит понимать, что кусают человека только самки - у самцов эта функция отсутствует. В момент, когда комар или мошка, присоединившись к телу, наполняется кровью, насекомое впрыскивает в рану слюну. В ней содержится большое количество белков, которые мешают крови сворачиваться. Из-за того, что это вещество человеческий организм воспринимает, как чужеродное, возникает аллергическая реакция.
Сильнее остальных проявлениям аллергии подвержены:
- дети до 10 лет;
- взрослые, ставшие жертвой незнакомых ранее насекомых;
- люди с заболеваниями иммунной системы;
- пациенты с редкими заболеваниями крови.
Остро реагирует на укус далеко не каждый человек - степень тяжести зависит от состояния иммунитета. К примеру, младенцы могут вообще никак не отреагировать на укус - их организм еще не знаком с такой ситуацией и не знает, что с ней делать.
Заранее узнать о том, есть ли у вас аллергия на укусы насекомых, нельзя. Это выясняется только в момент встречи с комаром или мошкой - по реакции организма.
Как понять, что у тебя аллергия на укусы комаров
Наиболее яркие проявления аллергии:
- это опухание места укуса;
- зуд;
- покраснение;
- красные волдыри;
- отек и жар в месте укуса.
Иногда встречаются тяжелые случаи - повышение температуры, рвота, сильные боли, лихорадка, озноб и даже анафилаксия. Кроме того, что укус насекомого может развить остановку дыхания, комары и мошки еще являются переносчиками опасных заболеваний.
Важно незамедлительно обращаться к врачу, если вы обнаружили у себя следующие симптомы:
- затрудненное дыхание;
- слабость вплоть до потери сознания;
- дезориентацию в пространстве;
- бледность кожных покровов.
Если вдруг в месте укуса появляется гной, красное пятно или волдырь - это повод для вызова медиков. Также стоит посетить больницу, если комары или мошки покусали вас на лице, из-за чего веки, нос, глаза или губы начали опухать.
Чем мазать укусы от комаров - народные средства и советы врачей
Скорее всего, на приеме у специалиста, вам назначат таблетки или уколы против аллергии. Если вас привезла карета "Скорой помощи" в критическом состоянии, то медработники проведут мероприятия по оказанию экстренной реабилитации.
Народные методы по борьбе с укусами комаров и мошек также эффективны, как и продукты фарм.компаний - ими десятилетиями пользовались наши мамы и бабушки. Вам нужно:
- сразу промыть место укуса теплой водой с мылом;
- наложить на ранку лед или что-нибудь холодное, чтобы уменьшить отек;
- смазать место укуса цинком;
- если легче не становится - используйте мазь на основе стероидов и выпейте антигистаминный препарат.
Помните о том, что принимать любые таблетки нужно под наблюдением врача - самолечение может привести к непредсказуемым результатам.
Как избежать нападения комаров и мошек
Естественно, в летний период деться от насекомых некуда, но можно снизить риски атаки надоедливых насекомых:
- не пользуйтесь духами - сладкие запахи привлекают комаров и мошек;
- не ходите в леса и парки вечером или ночью;
- не надевайте яркую одежду;
- избегайте водоемов и мест с повышенным уровнем влажности.
Если вы боитесь, что укус комара или мошки может спровоцировать сильную аллергию, перед каждым выходом на улицу пользуйтесь репеллентами - это поможет на несколько часов сделать вас невидимым перед насекомыми.