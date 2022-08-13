В Минздраве заявили, что такие преступления против человечества должны быть зафиксированы.

Уже полгода российские оккупанты не дают возможности доставить медицинские препараты в больницы на захваченных территориях.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью Associated Press.

По его словам, российские власти совершают преступление против человечности. Они блокируют доступ к лекарствам в районах, которые оккупировали пять с половиной месяцев назад.

"В течение всех шести месяцев россияне не дали согласия на открытие гуманитарных коридоров, чтобы мы могли обеспечивать лекарствами тех пациентов, которые в них нуждаются", - рассказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что такие преступлениями против человечности будут обязательно задокументированы.

Как сообщал УНИАН, 1 июня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на временно оккупированных территориях Украины, где российский оккупационный режим пытается установить свою власть, есть большие проблемы с доступом к лекарственным средствам.

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