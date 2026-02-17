Можно ли принимать от высокого давления рыбий жир: эксперты дали ответ

Считается, что благодаря содержанию омега-3 рыбий жир полезен для сердца.

Рыбий жир, в составе которого есть полезные омега-3 жирные кислоты, содержится в таких продуктах, как жирная рыба, и связывают его с пользой для здоровья сердца, особенно со снижением уровня триглицеридов, пишет Health.

Но, отмечается, доказательства того, действительно ли рыбий жир снижает кровяное давление, неоднозначны.

"Некоторые исследования показали, что рыбий жир может помочь снизить кровяное давление, а другие - нет", - говорит доктор фармацевтических наук, доцент кафедры практики, естественных наук и исследований в сфере здоровья в Фармацевтической школе Университета Мэриленда Лорен Гиника.

Исследование 2022 года, опубликованное в Ahajournals, показало, что люди, которые потребляли от 2 до 3 граммов омега-3 жирных кислот в день, испытывали умеренное среднее снижение артериального давления, причем наиболее заметные эффекты наблюдались у тех, у кого изначально было повышенное артериальное давление.

Впрочем, говорится в статье, неясно, имеет ли рыбий жир какие-то дополнительные преимущества для людей, которые уже принимают лекарства для контроля артериального давления.

"У людей с нормальным артериальным давлением обычно наблюдаются незначительные изменения собственного артериального давления во время приема рыбьего жира", – сказала магистр наук, дипломированный специалист по сертификации пищевых продуктов, диетолог-кардиолог Мишель Рутенштейн.

Одной из причин противоречивых результатов является большое разнообразие продуктов из рыбьего жира на рынке, которые содержат разные соотношения двух основных типов омега-3 – DHA и EPA. Исследования также проверяют разные дозировки, и похоже, что некоторые из них имеют эффект, а другие – нет.

Почему рыбий жир может нормализовать кровяное давление

Хотя нет убедительных доказательств того, что употребление рыбьего жира может снизить кровяное давление, исследования показывают, что он может помочь кровеносным сосудам расслабиться и расшириться. Теоретически это может уменьшить воспаление и улучшить общую функцию кровеносных сосудов, сказала Гиника.

Кроме того, в исследовании, опубликованном в Ahajournals, говорится, что омега-3 жирные кислоты уменьшают оксидативный стресс – накопление свободных радикалов, которые могут повреждать клетки и, как считается, способствуют повышению кровяного давления.

Может ли навредить рыбий жир

В целом рыбий жир хорошо переносится, но он не лишен некоторых потенциальных побочных эффектов, таких как рыбный привкус и изжога. Но исследование 2024 года, опубликованное в журнале BMJ Medicine, утверждает, что возможны и более серьезные проблемы, например, повышение риска фибрилляции предсердий и инсульта.

Также доктор медицинских наук, кардиолог Амин Ехья указывает на риск повышенного уровня холестерина ЛПНП и осложнения с кровотечением.

Из-за необходимости относительно высоких доз, потенциальных побочных эффектов и наличия более эффективных средств для лечения кровяного давления врачи не рекомендуют регулярно употреблять добавки рыбьего жира, сказал Ехья. Вместо этого эксперты советуют получать омега-3 из пищи: лосося, скумбрии, тунца, форели, сардин.

Добавки целесообразны разве что для людей, которые не едят рыбу, отметила Рутенштейн. И все же, по ее словам, "изменения в питании и образе жизни гораздо эффективнее" для поддержания здорового кровяного давления. Речь идет о достаточном сне, регулярных физических упражнениях, здоровом питании, ограничении натрия и управлении стрессом.

Если же вы рассматриваете возможность употребления рыбьего жира, обсудите это со своим врачом, который точно знает о вашем состоянии и предоставит вам полную информацию о рисках и преимуществах этой пищевой добавки, говорит Гиника.

Ранее УНИАН рассказывал, что будет с кровяным давлением, если на неделю отказаться от соли. Отмечалось, что уменьшение потребления этого продукта всего на 7 дней может снизить ваше давление в такой же степени, как и обычные лекарства. Однако если вы снова начнете есть больше соли, давление повысится, предупредили эксперты и порекомендовали стараться придерживаться диеты с низким содержанием натрия.

