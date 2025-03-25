Вы можете удивиться, насколько имбирь полезен для здоровья. Вот что нужно знать, прежде чем добавлять его в рацион.

Лечебные свойства имбиря включают облегчение простуды, боли в горле, артрита, зубной боли и проблем с желудком, таких как вздутие, язвы и расстройство.

Но польза для здоровья на этом не заканчивается, пишет CNET. Как рассказал Кенни Миттлештадт, врач функциональной медицины и специалист по акупунктуре, свежий имбирь согревает и используется для ежедневной поддержки пищеварения, иммунитета и общего оптимального здоровья, а сушеный имбирь считается энергетически более мощным и используется для разжигания "пищеварительного огня".

8 полезных свойств имбиря для здоровья, которые вы должны знать

1. Лечит утреннюю тошноту, рвоту и тошноту

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Лечебные свойства имбиря обусловлены его основным биоактивным соединением гингеролом. Это мощное соединение может помочь пище быстрее перевариваться и может блокировать рецепторы серотонина в слизистой оболочке кишечника, успокаивая расстройство желудка.

Имбирь является распространенным средством лечения во время беременности, поскольку он не вызывает побочных эффектов. Он также может помочь пациентам, проходящим химиотерапию, и тем, кто испытывает послеоперационную рвоту или тошноту.

2. Облегчает менструальную боль

Многие девочки-подростки и женщины страдают от дисменореи или менструальной боли. Имбирь может помочь облегчить эти симптомы. Исследование с участием 168 молодых женщин сравнило имбирь и Новафен в облегчении менструальной боли. Оба препарата были одинаково эффективны.

3. Снижает артериальное давление

Исследователи обнаружили значительное снижение артериального давления у людей старше 50 лет после восьми недель ежедневного употребления не менее 3 граммов имбиря на основе метаанализа шести рандомизированных контролируемых исследований.

4. Снижает уровень сахара в крови

Регулярное употребление имбиря натощак может помочь снизить уровень сахара в крови. В одном исследовании было обнаружено, что имбирь улучшает гликемический статус и снижает окислительный стресс у пациентов с диабетом 2 типа.

5. Может улучшить когнитивную функцию

Имбирь содержит два компонента, 6-шогаол и 6-гингерол, которые предотвращают воспаление и окислительный стресс, что может улучшить когнитивную функцию и защитить от дегенеративных заболеваний мозга, таких как рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера.

6. Может облегчить воспаление легких и симптомы астмы

Имбирь является распространенным методом лечения респираторных заболеваний, и он может подавлять опосредованный Th2 ответ, который способствует воспалению дыхательных путей и приступам астмы.

Какой самый здоровый способ употребления имбиря

Самый здоровый способ употребления имбиря - в сыром виде. Вы можете приготовить имбирный чай, нарезав его и замочив в воде, или добавить в любимые блюда. Имбирь — универсальная специя, которую можно добавлять в супы, рагу, смузи, маринады, соусы,

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