Имбирный чай - великолепный выбор при простуде.

Весной прошлого года имбирь разобрали с прилавков магазинов, так как появилась информация о том, что он защищает от коронавируса. Хотя это и не соответствует действительности, у данного продукта все-таки есть ценные для здоровья человека свойства.

Читайте такжеТоп-10 афродизиаков: названы продукты для мужской силыИмбирный чай - великолепный выбор при простуде. Данный напиток является потогонным, он вызывает потоотделение и может применяться при лечении лихорадки, возникающей при гриппе или простуде. Даже свежий корень имбиря обладает противовирусным воздействием.

Имеются данные о том, что корень имбиря уменьшает связанные с укачиванием симптомы. К ним относятся головокружение, тошнота, рвота и холодный пот. Это касается и прошедших через хирургические операции людей, а также тех, кто страдает из-за тошноты в результате химиотерапии. Также имбирь эффективен для борьбы со рвотой при токсикозе.

Лечебные свойства имбиря связаны с его противовоспалительными характеристиками, и некоторые исследования показывают, что имбирный компресс облегчает симптомы остеоартрита. Аппликации имбиря помогают стимулировать кровообращение и успокаивать ожоги. В корне имбиря имеются эфирные масла, которые содержат гингерол и другие активные компоненты - они считаются противовоспалительными, передает medikforum со ссылкой на bbcgoodfood.com.

Имбирь имеет репутацию ветрогонного средства, способного выводить излишки газов из пищеварительной системы и успокаивать кишечник. Эффективен этот продукт при коликах и диспепсии.

Исследования на животных показывают, что имбирь помогает контролировать уровень холестерина, снижать степень повреждений артерии и артериальное давление. Это крайне полезно для сердечно-сосудистой системы.

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Автор: Ирина Погорелая