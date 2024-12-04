Для наилучших результатов специалист советуют сочетать ее с черным перцем.

Когда мы говорим о снижении воспаления, есть специя, которая делает именно это. И эта специя — куркума.Вы можете постоянно слышать термин "воспаление", но что он на самом деле это означает для здоровья?

Что такое воспаление?

"Иммунная система инициирует воспалительную реакцию, собирая иммунные клетки в пораженной области, чтобы исцелить ее или бороться с инфекцией", - сказала диетолог-нутрициолог Шеннон Костелло, пишет Eatingwell.

Хроническое или долгосрочное воспаление - это то, что может причинить вред, приводя к сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушениям обмена веществ, заболеваниям суставов и многому другому, добавила Костелло.

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Вот почему понимание и управление воспалением имеют решающее значение для поддержания здоровья. Есть несколько способов сделать это, включая употребление противовоспалительных продуктов, таких как специи.

Противовоспалительные свойства куркумы

Если вы сосредоточены на одной специи для уменьшения воспаления, выберите куркуму. Она содержит соединение под названием куркумин, которое отвечает за его противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Хотя фактические механизмы могут быть довольно сложными, объясняет Костелло, есть исследование, которое предполагает, что куркумин напрямую действует как щит для здоровых клеток во время воспалительной реакции.

Существует сильная корреляция между куркумином и уменьшением воспаления. Исследование объясняет, что куркумин нацелен на несколько воспалительных путей и может быть полезен как часть подхода к лечению воспалительных состояний, таких как артрит и псориаз.

Количество куркумина, необходимое для значимого воздействия на воспалительное заболевание слишком велико, чтобы его можно было получить из пищи. Исследование указывает, что наиболее эффективным типом лечения может быть добавка.

Тем не менее, добавление куркумы в пищу - это один из возможных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы потенциально снизить воспалительную нагрузку на организм. Если у вас есть заболевание, при котором воспаление играет роль в развитии или тяжести симптомов, то вы можете обнаружить, что добавление куркумы в пищу в качестве части общей противовоспалительной диеты имеет значение. Однако важно придерживаться любого текущего плана лечения; куркума не является заменой лекарств.

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