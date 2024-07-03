Эти проверенные советы помогут вам снова влезть в любимые джинсы.

Безопасная и здоровая потеря веса составляет от 200 г до 1 кг в неделю и от 3,5-4,5 кг в месяц.

Об этом сообщили Тэмми и Люси Лакатос Шеймс из The Nutrition Twins, пишет Eatthis.

Ешьте свежие овощи

Видео дня

Пользователь TikTok Kick Weight With Keisha заявила о важности употребления большого количества белка и овощей при каждом приеме пищи. В своем видео Кейша расказала, что за шесть месяцев она сбросила почти 41 кг.

"Секрет в том, чтобы есть овощи перед основным приемом пищи; это утолит чувство голода и оставит меньше места для более тяжелых продуктов, которые могут способствовать увеличению веса, в то же время позволяя вам получить много клетчатки, питательных веществ и полезных веществ. антиоксиданты. Употребление овощей в начале еды также может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, помогая предотвратить энергетические сбои, которые приводят к тяге к сахару и рафинированным углеводам и перееданию, поскольку организм ищет самый быстрый всплеск энергии", - объяснили в The Nutrition Twins.

Не забывайте о полезных жирах

Полезные жиры являются отличным дополнением к рациону. Тут важно не забывать об авокадо. Исследования показывают, что авокадо может уменьшить чувство голода.

Установите дефицит калорий

Другая TikToker по имени Кейтлин отметила, что соблюдение дефицита калорий - обязательное условие усилий по снижению веса.

Согласно исследованиям, низкокалорийная диета означает потребление от 1000 до 1500 калорий в день. Дефицит калорий в размере от 500 до 700 калорий в день успешно используется в программах по снижению веса. Фактически, установление дефицита калорий является ключом к долгосрочному прогрессу.

Не лишайте себя "вкусных" поблажек

TikToker Хлоя Денни рассказала, что похудела на два размера, продолжая наслаждаться шоколадом и другой "нездоровой пищей". В своем видео она написала: "Никогда не лишайте себя вкусной еды". Она объяснила, что это нужно для того, чтобы в один момент не сорваться и не переесть сладкого.

Вместо того, чтобы полностью отказываться от некоторых из любимых лакомств, The Nutrition Twins рекомендует ежедневно употреблять небольшое количество, чтобы удовлетворить тягу.

Введите медленное и равномерное кардио

Добавьте немного кардио в свой распорядок дня. Денни ходила на пробежку два раза в неделю в рамках своего пути к снижению веса. И самое приятное то, что не нужно переусердствовать.

"В кардиогонке побеждает тот, кто немного медленнее и устойчивее", - прокоммент ровали в The Nutrition Twins. Они объяснили, что в некоторые дни лучше делать длительные и медленные кардио-тренировки.

Другие новости о диетах

Ученые и врачи говорят, что лучшей для похудения и поддержания нормального веса является средизерноморская диета. Она включает в рацион фрукты, овощи, рыбу и оливковое масло.

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