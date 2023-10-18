Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство взрослых в мире не высыпаются.

Специалисты по сну выявили два распространенных поведения, которые могут нанести вред хорошему ночному сну.

Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство взрослых не высыпаются, пишет Express.co.uk. Организация Sleepwave провела исследование и обнаружила, что три четверти участников просыпаются с чувством усталости, по крайней мере, два раза в неделю, при этом, по оценкам, от 50 до 70 млн человек живут с хроническими или постоянными нарушениями сна.

В связи с этим эксперт по сну Нэнси Х. Ротштейн рассказала о двух распространенных привычках, которые мешают хорошо выспаться ночью.

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"Все смотрят на время и начинают отсчитывать часы, пока не придется вставать. Это вызвает беспокойство, потому что вы думаете: "Я больше не засну, и мне скоро придется вставать", а ваш мозг немедленно цепляется за эту мысль и начинает делать всякие сумасшедшие вещи", - пояснила специалист.

Она посоветовала включить приглушенный свет и почитать книгу, если вы просыпаетесь ночью и потом вам трудно снова заснуть.

Исследование Sleepwave также показало, что 83% участников постоянно используют будильник, причем каждый пятый использует его каждый день. Однако специалист не советует использовать кнопку повтора на будильнике или телефоне.

"Когда вы нажимаете кнопку повтора, то зря тратите сон. Предположим, вы нажимаете кнопку повтора три раза с интервалом в 10 минут - это 30 минут потерянного сна. Вы можете снова заснуть, но на самом деле вы не засыпаете. От этого вы чувствуете себя слабым. Лучше сразу вставать с постели после звонка будильника", - подчеркнула она.

Сколько нужно спать

Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют взрослым спать 7-9 часов каждую ночь.

Подросткам требуется значительно больше времени для сна - от 8 до 10 часов сна, а детям в возрасте от шести до 12 лет - от 9 до 12 часов.

Недостаток сна провоцирует хронические проблемы со здоровьем, такими как апноэ во сне, болезни сердца, почек, высокое кровяное давление, диабет, инсульт, ожирение и депрессия.

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