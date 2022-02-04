В мире действительно есть люди, которым хватает для полноценного отдыха всего 3 часа, но таких людей лишь 3%.

Ночные смены, нестабильный график и работа под искусственными источниками света вредят здоровью. Однако у человека с ночными сменами нет возможности полноценно спать и отдыхать.

О том, возможно ли спастись от хронического недосыпания из-за работы, рассказали в ТСН.

Медики, пожарные, правоохранители, пилоты и водители поездов - представителям этих профессий хорошо известно, что такое работа ночью или просыпание на работу в 4:00 утра. А вот как влияет такой график на здоровье человека - известно значительно меньше.

Елена - журналистка, она работает на утренних выпусках, первый из которых выходит уже в 7:00. Она ложится спать в полночь, а просыпается уже в 3.30, то есть спит всего 3,5 часа. По такому графику она живет неделю через неделю, уже три года. Результат такой работы отражается на лице. Недосыпание приводит к синякам под глазами и уставшему виду.

Организм не выдерживает. У журналистки начались проблемы со здоровьем, она начала плохо засыпать. Поэтому Елена уже думает о другом графике работы.

Эксперт по сну Ольга Маслова говорит, что человек действительно может так мало спать, однако недолго. У молодых девушек и парней есть запас молодости и базового здоровья.

Читайте такжеАмериканский врач назвала причины ухудшения памятиВ мире действительно есть люди, которым хватает для полноценного отдыха всего 3 часа. Но таких людей лишь 3%. Поэтому всем остальным нужно следить за своим сном. Можно спасаться сиестой - спать днем по 20-30 минут. Такой маленький сон может дать человеку достаточно сил до самого вечера.

Журналисты ТСН подежурили ночь с патрульными, чтобы понять, как правоохранителям удается работать без сна и отдыха. Патрульным приходится дежурить по 12 часов. Они признаются, что такой график не проходит бесследно. По словам патрульного, до работы в полиции он меньше болел.

Уже под утро кофе не помогает, хотя копы все же хотят получить порцию бодрости. Эксперт говорит, что пить кофе вечером и ночью не надо, ведь это совсем не полезно для здоровья.

Наукой уже доказано, что хроническое недосыпание очень опасно для человека. После нескольких лет работы с ночным и неудобным графиком работники начинают набирать вес, у них начинаются психологические проблемы.

Читайте такжеРаскрыты интересные факты о сне детей и подростков (видео)Рецептов спасения от проблем, которые вызывает недосыпание, всего два. Первый - менять график. Но если работать ночью все же приходится, то лучше прислушаться к советам экспертов. Они рекомендуют избегать яркого света и сразу ложиться спать после работы. Человек должен имитировать для своего организма обычный ночной сон - провести в постели нужно минимум 5 часов.

Врачи и мастера, которым нужно работать под холодным светом, страдают от недосыпания еще сильнее. Такой свет утомляет организм, у некоторых даже появляется ощущение постоянной тревоги. Дело в том, что мозг воспринимает холодный свет от ярких ламп как утреннее солнце. Он пытается дать человеку бодрость, однако продержаться в таком режиме весь день очень трудно.

Поэтому холодный свет нужно включать только утром. В рабочих кабинетах лучше устанавливать источники теплого света, тогда мозг будет лучше функционировать.

Ранее УНИАН уже сообщал, какие 8 продуктов можно есть на ночь и не волноваться о бессоннице.

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