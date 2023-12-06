Специалисты отметили, что есть целый ряд продуктов, способствующий улучшению ночного сна.

Бананы имеют много преимуществ: от повышения энергии до уменьшения вздутия живота, но оказывается, что этот фрукт способствует также качественному сну.

По данным организации Sleep Charity, которая опубликовала советы для тех, кто хочет улучшить качество своего сна ночью, употребление банана прямо перед сном этому поспособствует, пишет New York Post. Бананы помогают быстрее заснуть благодаря высокому содержанию магния и калия (оба из которых расслабляют мышцы), а также триптофана, который помогает успокоить мозг.

Этот фрукт также действует аналогично мелатонину, который способствует отдыху. Организация Sleep Charity назвала и другие фрукты, которые содержат высокий уровень мелатонина, вызывающего сон, например, виноград, вишню и клубнику.

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В организации добавили, что помочь заснуть могут миндаль, рыба, цельнозерновые крупы и овсяные лепешки с сыром. Эксперты по сну предложили дополнительные советы по питанию, которые помогут заснуть. По их словам, перед сном лучше есть только легкую пищу, избегать острого, шоколада и продуктов с высоким содержанием углеводов.

Также поспособствует качественному сну сокращение времени перед экраном, добавление расслабляющих занятий, таких как чтение или медитация, принятие ванны и создание прохлады, темноты и тишины в спальне.

Важность ночного сна для здоровья

Ученым давно известно, что ночное недосыпание очень негативно сказывается как на физическом, так и на психическом здоровье человека. Специалисты заявили, что в мире очень много людей подвержены хроническому недосыпанию и в связи с этим они постоянно публикуют советы, как улучшить качество ночного сна и чувствовать себя лучше.

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