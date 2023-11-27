Бананы являются одними из самых любимых фруктов у многих, поскольку они богаты полезными для здоровья белками и другими жизненно важными питательными веществами.

Но сочетание бананов с определенными продуктами может оказать неблагоприятное воздействие и повлиять на общее состояние здоровья. Итак, вот пять продуктов, сочетания которых с бананами следует избегать, пишет Timesofindia.

Употребление бананов с обработанными углеводами, такими как сладкие закуски или выпечка, может привести к быстрому скачку и внезапному падению уровня сахара в крови. Это может привести к ощущению усталости и голода вскоре после еды.

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Зеленые или неспелые бананы в соединении со спелыми могут вызвать дискомфорт в пищеварении, поскольку зеленые бананы содержат более устойчивый крахмал, который труднее переваривается и у некоторых людей может вызвать вздутие живота или газы.

Сочетание бананов с цитрусовыми, такими как лайм, апельсины или грейпфруты, у некоторых людей может привести к расстройству желудка или дискомфорту. Это связано с тем, что и бананы, и цитрусовые содержат кислые питательные вещества, и их сочетание может быть резким для желудка.

Сочетание бананов с другими сладостями и десертами может привести к чрезмерному потреблению сахара, что может способствовать увеличению веса и другим проблемам со здоровьем.

Бананы и авокадо содержат большое количество калия, что может вызвать гиперкалиемию - заболевание, характеризующееся чрезмерным уровнем калия в крови. Следовательно, следует избегать их сочетания.