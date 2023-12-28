Также специалист посоветовала для достижения наилучших результатов ежедневно использовать солнцезащитный крем и антиоксидантную сыворотку.

Ежедневное употребление миндаля поможет коже быть без морщин. По словам дерматолога, употребление трех горстей миндаля в день - это естественный способ лечения морщин.

Об этом сказала хирург по раку кожи доктор Нира в видео на своем TikTok, под ником @dermatologysurgeon. Как рассказала специалист изданию New York Post: "Употребление миндаля может умеренно, но не радикально, уменьшить морщины... Для достижения наилучших результатов ежедневно наносите солнцезащитный крем, используйте антиоксидантную сыворотку, такую ​​как витамин С, и включите ретиноиды в свой распорядок дня".

Она привела пример, что исследование показало, что женщины, которые потребляли примерно три горсти миндаля, имели значительное уменьшение морщин на лице, тонких линий и гиперпигментации. В частности, миндаль может уменьшить морщины на 16%, а пигментацию на 20%.

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"Три горсти - это много, но миндаль так полезен – белок, омега-кислоты, много пользы для здоровья", – заверила Нира.

Другие новости о пользе миндаля

Исследование Университета Южной Австралии опровергло распространенное мнение о том, что худеющие люди должны отказываться от употребления миндаля. Они доказали, что можно есть миндаль и при этом худеть.

В крупнейшем исследовании такого рода специалисты обнаружили, что включение миндаля в диету с ограничением калорий не только помогает людям похудеть, но и улучшает кардиометаболическое здоровье.

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