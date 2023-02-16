Польза миндаля хорошо известна ученым и диетологам.

Общеизвестно, что орехи очень полезны и почти не имеют противопоказаний, если у человека нет аллергии. А одним из самых полезных орехов заслуженно считается миндаль. Польза миндаля поражает диетологов - этот орех может заменить половину аптечки. Но помните, что миндаль очень калорийный и его нельзя есть в больших количествах.

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Здоровая кожа и волосы

Миндаль содержит много витамина E, который очень полезен для кожи и волос, а также снижает вероятность появления морщин. А цинк, железо, рибофлавин и никотиновая кислота в составе миндаля придают коже упругость, а волосам - здоровый блеск. Экстракт и масло миндаля часто добавляют в косметические средства.

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Долгая жизнь

Исследования нутрициологов показывают, что ежедневное употребление миндаля снижает риск ранней смерти и в целом продлевают жизнь. Антиоксиданты в составе этого ореха борются со старением клеток и снижают риск возникновения онкологии.

Польза для мозга

Витамин E и альфа-токоферол в составе миндаля повышают мозговую активность мозга, улучшают когнитивные функции и полезны для сосудов головного мозга. Горсть миндаля - хороший перекус перед экзаменом или собеседованием. А ещё мелатонин в составе миндаля очень полезен для сна.

Здоровый кишечник

Большое количество клетчатки и пробиотиков в этом орехе улучшает пищеварение и нормализует стул. Исследования подтверждают положительное влияние миндаля на здоровье кишечника и его микрофлоры.

Баланс сахара и холестерина в крови

В миндале мало углеводов, но много полезных насыщенных жиров и клетчатки. Это идеальный орех для тех, кто страдает от повышенного уровня холестерина или диабета. Также миндаль полезен для диабетиков из-за высокого содержания магния - этот микроэлемент помогает контролировать уровень сахара в крови.

Крепкое сердце и здоровые сосуды

Витамин E, которого много в миндале, предотвращает окисление холестерола в клетках. Это снижает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы. Всего 50 г миндаля в день укрепляют сосуды, снижают давление, улучшают кровоток и качество крови.

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