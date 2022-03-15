Когда первый страх за жизнь отступает, приходит понимание необратимости потерь – жилища, одежды, бытовых вещей, всего того, что еще недавно делало жизнь комфортной.

Психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина рассказала, как легче справиться с потерей материальных ценностей из-за войны.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Психологическая поддержка".

"Война – время, когда рушится привычная жизнь. Дети не посещают детские сады, не ходят в школу, не занимаются в кружках. Молодежь вместо обучения в вузах записывается в территориальную оборону. Взрослые становятся на защиту своей земли и думают, как защитить своих родных и сохранить дома", – отмечает психолог.

При этом война коснулась каждого. Кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то строит укрепления, кто-то взял в руки оружие, а кто-то вынужден спасать и вывозить своих близких из-под авиационных и ракетных ударов.

"Когда первый страх за жизнь отступает, приходит понимание необратимости потерь – жилища, одежды, бытовых вещей, всего того, что еще недавно делало жизнь комфортной. Как при таких условиях сохранять спокойствие и не отчаиваться? За что мысленно держаться, чтобы жить дальше?", – отмечает Тычина.

Легче пережить потерю имущества можно, осознав следующее:

У меня нет дома, но я и мои родные живы. Живы – значит, все остальное тоже будет. Эту мысль стоит повторять себе как мантру, ибо жизнь – самая главная ценность.

Живы – значит, все остальное тоже будет. Эту мысль стоит повторять себе как мантру, ибо жизнь – самая главная ценность. У меня нет дома, но рядом есть люди, важные для меня. Это значит, что есть общение, есть отношения – главные вещи, которые составляют эмоциональное содержание жизни. И именно во взаимодействии, общении, контакте с другими можно черпать энергию и силы.

Это значит, что есть общение, есть отношения – главные вещи, которые составляют эмоциональное содержание жизни. И именно во взаимодействии, общении, контакте с другими можно черпать энергию и силы. У меня нет дома, но я могу мечтать, строить планы, определять ближнюю и дальнюю перспективу. Это значит, иметь точку отсчета "здесь и теперь", смотреть вперед и не оглядываться назад. Потому что есть вещи и события, которые невозможно изменить и невозможно повернуть вспять. Однако можно фокусировать внимание на том, что удалось сохранить и что можно сделать сегодня и в будущем.

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