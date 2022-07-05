Огромный поток информации, современный темп жизни и постоянный стресс не лучшим образом влияют на нашу жизнедеятельность и ясность ума.

В сложные времена, которые проживает Украина сначала из-за пандемии коронавируса, теперь - из-за полномасштабного вторжения России, очень сложно оставаться в стороне событий и сохранять холодный ум и эмоциональный баланс.

Предлагаем вам несколько простых правил, как сохранить ясность ума до старости и как можно легче пережить стрессовые моменты жизни.

Психолог Алла Клименко рекомендует как можно чаще оставаться в моменте: реальность хоть и сурова, но все же необходимо искать позитив в мелочах.

"Следите за тем, что думаете. Не давайте себе утонуть в негативе и панике, но и сохраняйте при этом трезвость. Замечайте хорошего вокруг. Верите, что рано или поздно все закончится хорошо. Это даёт силы двигаться вперёд. Говорите о своих чувствах вслух и перестаньте себя винить: вы сделали и делаете все, что могли", - советует эксперт.

Как уберечь себя от деменции

Часто из-за стресса или в силу возраста, мы начинаем замечать какие-то провалы в своей памяти. К сожалению, риск возникновения деменции (синдрома, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия - УНИАН) существует для каждого человека. Но в старости эта вероятность возрастает.

Избежать его или хотя бы снизить риск можно с помощью регулярных тренировок мозга, которые помогут поддерживать ясность ума до самой старости.

Помимо здорового питания, занятий спортом, отдыха, разнообразной умственной нагрузки, необходимо не забывать еще о некоторых вещах, которые помогут вам добиться ясности ума на долгие годы.

Гуляйте на свежем воздухе

Ежедневно выходя на десятиминутную прогулку, вы снизите риск развития болезни Альцгеймера и укрепите память.

Читайте

Телевидение и соцсети негативно влияют на мышление. Чтение же помогает компенсировать это воздействие. Прочитав даже самый маленький текст, наш мозг формирует новые нейронные связи. Можно уделять чтению немного времени, но главное – регулярность.

Пишите от руки

Письмо активизирует зоны коры головного мозга, отвечающие за память, а также центр Брока, отвечающий за язык.

Внесите в жизнь спонтанность

Ритуалы делают жизнь спокойнее и легче, но не развивают нейропластичность: мозг тратит меньше энергии и начинает "лениться". Периодически ломайте свои привычки и "удивляйте" свое серое вещество.

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