Делайте эти упражнения не только во время боли, но и для профилактики.

Боль в шее - неприятный и очень серьезный недуг, с которым обязательно нужно обращаться к ортопеду. Врач установит причину боли и назначит эффективное лечение.

Для здоровья шеи и укрепления мышц будут полезны специальные упражнения. Они не заменят лечение, но помогут снять болевые ощущения и расслабить шею. Лечебная гимнастика полезна не только при болях, но и здоровым людям для профилактики.

Упражнения для снятия боли в шее

Сядьте на стул с прямой спиной. Сцепите руки за спиной в замок и отведите их влево, а голову медленно наклоните вправо. В шее должно появиться тянущее ощущение справа. Затем наклоните голову влево, а руки отведите вправо. Медленно повторите упражнение 10 раз. Сядьте прямо. Положите ладони на затылок. Медленно наклоните голову к груди. Затем в таком положении слегка поверните подбородок влево и вправо, чтобы снять напряжение с шеи. Верните в исходное положение. Повторите 5 раз. Опустите подбородок к правому плечу. Затем проведите подбородок к левому плечу, как будто рисуете в воздухе полукруг на груди. Поднимите голову. Упражнение нужно делать очень плавно, чтобы не травмировать шею. Повторите 4 раза. Медленно выдвиньте подбородок вперед по прямой линии, затем втяните его назад, чтобы он был почти на уровне шеи. Не опускайте голову вниз. Повторите 5 раз. Сядьте прямо, а руки положите на колени. Поднимите плечи вверх и напрягите их. Задержитесь в таком положении на несколько секунд. Затем медленно опустите плечи, а шею вытяните вверх. Повторите 6 раз. Положите ладони на плечи, а локти отведите в стороны. Сделайте 8-10 круговых вращений руками. Шея при этом должна быть неподвижной. Сцепите руки в замок и положите на лоб. Руками надавливайте на голову, пытаясь сдвинуть её назад, а с помощью напряжения шеи удерживайте голову прямой. Сядьте на колени и соедините стопы. Опустите таз на пятки и наклонитесь перед собой с вытянутыми прямыми рукам. Выпрямите спину. Коснитесь лбом пола и почувствуйте расслабление в шее и спине.

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