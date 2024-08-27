Но прежде всего гипертоникам советуют исключить из рациона соль.

Высокое кровяное давление поражает многих взрослых, это состояние изначально не вызывает симптомов, поэтому многие люди не знают, что у них оно есть.

Однако, есть некоторые вещи, которые помогут человеку держать гипертонию под контролем, поскольку она может привести к ряду осложнений для здоровья, таких как инсульт, сердечный приступ, заболевание почек, потеря зрения, пишет Eatingwell.

"Если у вас диагностировано высокое кровяное давление, изменение образа жизни имеет решающее значение. Оцените рацион, вес и привычки в физических упражнениях", - посоветовала директор Diabetes Alliance Мария Елена Фрага.

Видео дня

Она отметила, что самое важное в борьбе с гипертонией - это осознание влияния ваших пищевых привычек на гипертонию. Привычки, снижающие кровяное давление, включают ограничение натрия, употребление фруктов и овощей, богатых калием, большее приготовление пищи дома и соблюдение планов питания.

Сократите потребление натрия

"Вы будете удивлены, узнав, сколько продуктов питания содержат скрытые источники натрия", - отметила Фрага. Упакованные продукты часто переполнены натрием - это консервированные супы, замороженные блюда и мясные деликатесы.

Чтобы сократить потребление натрия, замените часть соли чесноком, свежей зеленью и специями в рецептах дома. Читайте этикетки на упаковке и меню в ресторане перед покупкой или заказом блюд.

Ешьте больше продуктов, содержащих калий

Калий противодействует натрию, помогая организму выводить натрий с мочой. Этот минерал также помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что снижает кровяное давление.

Увеличьте потребление калия, употребляя больше фруктов и овощей. Старайтесь съедать 4½ чашки фруктов и овощей в день.

Продукты, богатые калием:

Чечевица

Чернослив

Бананы

Фасоль

Апельсины

Дыня

Киви

Кабачок

Морковь

Картофель

Нежирные молочные продукты и кефир.

Готовьте больше еды дома

Приготовление пищи дома дает контроль над ингредиентами. Цельные продукты, такие как фрукты, овощи, сушеные бобовые, несоленые орехи и семена, а также свежие источники белка содержат мало или совсем не содержат натрия. При приготовлении пищи вы можете приправлять продукты свежими и сушеными травами и специями, включая базилик, орегано, тмин, розмарин, куркуму.

Также специалисты советуют регулярно заниматься физическими упражнениями, не курить, управлять стрессом, похудеть, если нужно и хорошо спать.

Диета для гипертоников

Специалисты советуют гипертоникам придерживаться средиземноморской диеты. Она полна свежих фруктов и овощей, богатых клетчаткой бобов и цельных зерен, орехов и семян. Этот план питания также рекомендует ограничить продукты, содержащие большое количество насыщенных жиров, таких как красное мясо. Один из продуктов, который широко ассоциируется со средиземноморской диетой - это оливковое масло первого отжима, которое богато полифенолами, защищающими сердце.

Вас также могут заинтересовать новости: