Диетологи назвали травы и специи, которые приносят пользу здоровью, а также рассказали, каких приправ лучше избегать.

Травы и специи — это части растений, которые используются для придания вкуса пище, и многие из них также содержат питательные вещества, полезные для здоровья.

Как приправить еду без вреда для здоровья

"Многие травы и специи полезны для здоровья и являются отличным способом придать еде интенсивный вкус", - сказала диетолог Натали Риццо. Их можно использовать для приправы к еде без дополнительных калорий, сахара, соли, жира или добавок, отметила она, пишет Today.

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Соль может придать особый вкус, организму для функционирования требуется немного натрия, а слишком большое его количество может быть вредным. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, потребление избыточного натрия может повысить кровяное давление и риск сердечных заболеваний и инсульта.

"Использование специй и трав — это способ улучшить вкус еды без добавления дополнительной соли или сахара", - отметила Риццо.

Какая приправа самая полезная?

Многие травы и специи содержат витамины, минералы и антиоксиданты. "Они придают вкус без ненужных добавок, и даже немного приправ имеет большое значение для вкуса", - пояснила диетолог.

Куркума

Это самая полезная для здоровья приправа. Она придает пище насыщенный вкус и обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Полезные свойства куркумы обусловлены ее активным соединением куркумином.

Было доказано, что куркума и куркумин помогают уменьшить отек и боль в суставах.

"Существует множество исследований о пользе куркумы для уменьшения воспаления. В частности, куркума связана с улучшением здоровья суставов и мозга. Количество куркумы, которое большинство людей используют для приправы к пище, вероятно, не оказывает такого же воздействия на здоровье (как добавки), но это все равно полезная и вкусная приправа", - отметила Риццо.

Имбирь

В свежем виде или в виде порошка - это мощная и ароматная специя, которая придает восхитительный вкус сладким и соленым блюдам. Было доказано, что имбирь и его активные соединения, включая гингерол, обладают рядом преимуществ для пищеварения.

"Имбирь используется для уменьшения тошноты", - сказала Риццо. Исследования показали, что имбирь также может помочь улучшить перистальтику желудка, уменьшить вздутие живота, а также помочь при болях в животе.

Соединения имбиря обладают противовоспалительными свойствами, и некоторые исследования показывают, что они могут помочь при менструальных спазмах.

Чеснок

Чеснок и его активные соединения, включая аллицин, также имеют ряд многообещающих преимуществ для здоровья. Чеснок обладает антиоксидантными и антибактериальными свойствами.

Чеснок может помочь повысить иммунитет, поддержать здоровье сердца и оказать положительное влияние на кровеносные сосуды и артерии. По данным NCCIH, есть доказательства того, что чеснок может помочь снизить уровень холестерина, снизить кровяное давление, а исследования показывают, что чеснок связан со снижением риска рака желудка.

Корица

Это насыщенная специя. Эксперты отмечают, что корица и ее соединения обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые приносят ряд преимуществ для здоровья. "Она также обладает противомикробными свойствами", - сказала Риццо.

Базилик

Ароматная трава, которая сочетает в себе вкус и питательные вещества, полезные для здоровья. Базилик богат витамином К, который способствует укреплению костей и свертываемости крови. По данным Кливлендской клиники, эта трава также богата антиоксидантами, которые могут помочь защитить клетки от повреждения свободными радикалами и проблем со здоровьем, которые они могут вызвать.

Исследования показали, что базилик может оказывать положительное влияние на контроль уровня сахара в крови, здоровье сосудов, уровень холестерина, иммунитет и когнитивные функции.

Вредные приправы, которые следует ограничить или избегать

Расфасованные смеси приправ — это то, на что следует обратить внимание. Всегда читайте этикетки с пищевой ценностью и списки ингредиентов, советуют эксперты.

"Остерегайтесь любых приправ, в которых сахар или соль указаны в качестве первого ингредиента… и обращайте внимание на количество натрия или сахара в порции приправы", - сказала Риццо.

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