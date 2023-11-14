Одной из первых рекомендаций является чаще улыбаться, даже обычным прохожим, с которыми вы сталкиваетесь на улице.

Приближаясь к старости, многие люди начинают чувствовать себя бесполезными и из-за этого впадают в уныние.

Однако, специалисты назвали несколько способов, избавить себя от чувства старости и бесполезности, пишет Fox News.

1. Начните свой день с чтения Библии и молитвы. Это может показаться нелогичным, но когда начинаете свой день в тишине, вы концентрируете внимание.

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2. Улыбайтесь. Люди повсюду сталкиваются друг с другом, как шарики. Чаще всего они отводят взгляд, а не смотрят в глаза. Что происходит, когда я улыбаюсь незнакомцу? Верно - они улыбаются в ответ.

3. Будьте щедры на свою любовь. Отправляйте сообщения. Эта удивительная технология у вас под рукой - это мессенджер, видеокамера. Именно они позволяют держаться на связи с людьми, когда мы захотим.

4. Поддерживайте тесный контакт с молодыми людьми. Некоторые из этих неопытных существ являются членами семьи. Они думают, что вы можете на них наброситься, но вы можете удивить их, начав простой разговор. Задавайте хорошие вопросы, а затем слушайте глазами. Им это понравится.

5. Будьте внимательны к тому, как вы ходите. В следующий раз, когда вы выйдете из дома, обратите внимание на то, как люди ходят. А вы сами не шаркайте ногами, прикажите себе расправить плечи. Посмотрите вверх, а не вниз.

6. Вместо нытья будьте вином. Будьте тем человеком, вокруг которого царит смех и интерес, а не шум и конфликты. Будьте частью сообщества, а не сами по себе.

7. Лучшее лекарство - смех. Не избегайте моментов, когда можно посмеяться над самим собой, над веселыми видеороликами, или просто от того, что аптечка с каждым днем становится все больше от лекарств.

Как замедлить старение

По данным Американской кардиологической ассоциации, внесение нескольких конкретных изменений в образ жизни может замедлить биологическое старение на шесть лет. В частности, специалисты назвали 8 привычек для тех, кто хочет выглядеть моложе и прожить дольше.

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