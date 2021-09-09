В Национальной службе здоровья разъяснили, на какую бесплатную медпомощь можно рассчитывать в случае травмирования.

В травмпунктах пациенты получают бесплатную необходимую медицинскую помощь и это предусмотрено программой медицинских гарантий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала заместитель председателя Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко.

"В травмпункте больницы пациент получает бесплатную необходимую медпомощь - это предусмотрено пакетом, который имеет название "Медицинская помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях". Подчеркну, что этот пакет предусматривает и бесплатную диагностику, в том числе рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые исследования, выполнение врачами узкой специализации, такие как хирург, ортопед-трамватолог, лечебных процедур или малых хирургических вмешательств", - отметила Бойко.

По ее словам, в травмпункте врач после проведения осмотра при необходимости выписывает направление к другому врачу-специалисту для обследования и предоставляет рекомендации по дальнейшему лечению или реабилитации. Врач самостоятельно принимает решение о необходимости выписать электронные направления пациенту, а также их количестве – это зависит от клинической составляющей.

"Консультация узких специалистов, лечение в условиях однодневного стационара, лечения травм и дальнейшая реабилитация пациентов, которые не нуждаются в госпитализации, также предусмотрено амбулаторным пакетом", - подчеркнула Бойко.

Читайте такжеСемейных врачей захотели вознаграждать за высокий темп вакцинации

В случае, если пациент не может самостоятельно передвигаться и самостоятельно добраться до больницы из-за своего состояния - речь идет о случаях ранения, переломов, вывихов, тяжелых ушибов, травм головы - надо звонить на номер 103 для получения неотложной медицинской помощи.

По словам заместителя председателя НСЗУ, если человек не может двигаться, будет отправлена машина скорой к травмированному.

"Пациент с травмой может рассчитывать на бесплатную специализированную помощь, оказанную либо амбулаторно, либо в стационаре. Если человек с травмой нуждается в госпитализации, то скорая доставит ее в то учреждение, которое имеет контракт с НСЗУ по пакетам "Стационарная помощь взрослым и детям без хирургических вмешательств" или "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях". По этими медицинскими пакетами пациент получает безвозмездно такие виды помощи: инструментальные и лабораторные исследования, медицинскую помощь для облегчения, снятия или устранения симптомов и проявлений травматического повреждения, обезболивание и медикаментозную терапию, хирургические операции с обеспечением анестезии, послеоперационный мониторинг, обезболивания и последующую медикаментозную терапию, круглосуточный врачебный и медсестринский уход, реабилитацию в остром периоде", - пояснила Бойко.

Она отметила, что в соответствии с программой государственных гарантий в тариф на медуслуги не включена стоимость лекарственных средств, медизделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке и в рамках других программ госбюджета.

Эндопротезы суставов включены в закупку за счет средств дежбюджета также по другой программе.

Относительно конкретных случаев, например, наличия инородного тела в глазу пациент должен обратиться в больницу, где дежурит необходим специалист.

"К какому именно, может подсказать диспетчер скорой помощи по номеру 103. Электронное направление в таком случае не требуется. Больница на оказание такой помощи получает средства в пределах амбулаторного пакета", - сказала Бойко.

По ее словам, тариф НСЗУ покрывает эндоскопические операции в рамках пакета амбулаторной медицинской помощи, или хирургической стационарной помощи.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Инна Андалицкая