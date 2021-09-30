За медицинские услуги в негосударственных учреждениях заплатит Национальная служба здоровья.

В Украине пациенты могут бесплатно получить лечение и медицинскую помощь в частных медучреждениях. За эти услуги заплатит Национальная служба здоровья (НСЗУ). Однако, это будет возможно только при условии, если частная клиника имеет договор с НСЗУ.

Об этом сообщается на пресс-брифинге НСЗУ, который транслировался на Facebook.

Как стало известно, сейчас в Украине уже 271 частное медучреждение и более 500 врачей, которые оформили ФЛП, имеют договоры с НСЗУ. Первичную медицинскую помощь по этому договору оказывают 228 частных учреждений и 528 врачей-ФЛП.

"Больше всего частных поставщиков на первичке в Одесской области - 74, в Днепропетровской - 73 и во Львовской - 61. В целом с апреля этого года НСЗУ выплатила частным заведениям более 450 млн грн за первичную медицинскую помощь, которые пациенты получили безвозмездно", - сообщает пресс-служба.

Как получить бесплатную медицинскую услугу в частном учреждении на специализированном уровне:

Пациент должен получить электронное направление у семейного врача, который также может работать как ФЛП или в частной больнице.

После этого, уже имея электронное направление, пациент может выбрать частное учреждение, которое предоставляет нужную ему медицинскую услугу и имеет договор с НСЗУ по этому пакету.

Узнать, какие частные медицинские учреждения заключили договоры на безвозмездное оказание услуг для пациентов в том или ином регионе Украины, можно на официальном сайте НСЗУ.

Самые популярные направления, по которым частные заведения заключили договор с НСЗУ:

57 учреждений заключили договор на оказание медицинской помощи для детей и взрослых в амбулаторных условиях;

55 медучреждений предоставляют бесплатные услуги по раннему выявлению онкозаболеваний;

51 частная клиника и 14 врачей, оформивших ФЛП, заключили с НСЗУ контракты на вакцинацию населения против COVID-19;

Еще 14 частных медицинских учреждений могут бесплатно делать украинцам хирургические операции.

Читайте такжеВ "Дии" теперь можно сгенерировать COVID-сертификат о прививках различными вакцинамиКроме этого, частные клиники оформляют договоры на медицинское сопровождение и лечение пациентов, больных туберкулезом. Также медицинские учреждения могут оказывать услуги по ведению беременности в амбулаторных условиях, помогать пациентам с онкологическими заболеваниями и тем людям, у которых случился инфаркт или инсульт.

Также в НСЗУ напомнили о том, что доступность медицинской помощи для украинцев обеспечивается благодаря тому, что частные аптеки стали партнерами государства в правительственной программе реимбурсации лекарственных средств "Доступные лекарства".

Как уже сообщал УНИАН, в НСЗУ заявили, что в травмпунктах пациенты должны получать помощь бесплатно. Кроме этого, с 1 октября будет расширен перечень пациентов, которые смогут получить инсулин бесплатно.

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Автор: Полина Кузенко