Специалисты по сну рассказали, как спать так, чтобы принести максимальную пользу организму и защитить его от старения.

Все мы стареем, но некоторые вещи могут ускорить этот процесс, например, слишком много времени на солнце, курение, чрезмерное употребление алкоголя, стресс и неправильное питание. Сон - еще один важный фактор, особенно некоторые привычки сна, из-за которых вы выглядите старше.

В частности, температура в комнате тоже может иметь влияние. Если вы спите в слишком теплой комнате, то это затрудняет высвобождение определенных гормонов и нарушает сон, пишет Healthdigest.

Как сон в теплой комнате старит?

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По мнению экспертов, сон в комфортной прохладной, темной и тихой обстановке считается оптимальным. По словам психолога сна, доктора Мишель Дреруп, комната должна напоминать "пещеру".

Согласно исследованию 2012 года, сон в жаркой комнате увеличивает шансы на пробуждение среди ночи, а также влияет на медленный сон и сон с быстрыми движениями глаз. Медленноволновой сон важен для консолидации информации и хранения памяти в мозгу. Нарушение медленноволнового сна считается одной из причин потери памяти у пожилых людей. Иммунная система также получает пользу на этой стадии сна, также происходит рост и регенерация тканей - два ключевых фактора в предотвращении старения.

"Сон - это регенеративный процесс, в ходе которого мы исцеляемся и наши нейроны создают прочные связи. Это как фонтан молодости, в который мы ныряем каждую ночь", - объяснил врач-остеопат доктор Михаил Варшавский.

Плохой сон связан с активацией биологического старения и ряда заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, депрессия, рассеянный склероз и рак. Согласно исследованию 2016 года, всего одна ночь недостаточного сна может привести к ускоренному старению клеток.

Связь между теплой комнатой, гормонами и старением

Мелатонин, часто называемый гормоном сна, высвобождается в ответ на понижение температуры тела и наступление темноты. Считается, что мелатонин не только влияет на циркадный ритм и цикл сна-бодрствования, но и помогает защитить от нейродегенерации. Кроме того, мелатонин связан с высвобождением гормона роста, который поддерживает тонус мышц и молодость кожи.

Итак, разумно полагать, что полноценный ночной сон в прохладной и удобной комнате поможет вам выглядеть моложе. По крайней мере, вы можете проснуться отдохнувшим и снизить риск появления темных кругов под глазами и отечности.

Какова идеальная температура для сна?

Хотя младенцам и пожилым людям может потребоваться немного более высокая температура в комнате. Широко принятым ответом является температура 15,5-19,4 С°. Эксперты отметили, что этот показатель на самом деле очени индивидуальный, но главное убедиться, что вы не просыпаетесь посреди ночи из-за того, что очень жарко.

Что происходит с человеком из-за недосыпа

Человек, который не спит длительное время, подвергается серьезной опасности, рассказал доцент клинической психологии в Йельской школе медицины Джон Клайн. По его словам, мозг начинает страдать уже через 24 часа без сна. "Он пытается справиться с тем, что не имеет возможности омолаживаться, поэтому мы имеем повышенный уровень гормонов стресса, чтобы поддерживать организм в активном состоянии", - пояснил он.

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