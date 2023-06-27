Рассказываем, можно ли спать во время воздушной тревоги или взрывов и что делать с бессонницей из-за войны.

Регулярные сирены и периоды бомбежек - причины, по которым многие украинцы сталкиваются с нарушениями сна. Даже если наступает момент, когда нет никаких тревожных звуков, организм все равно испытывает стресс, мозг не отдыхает, из-за этого человек не может заснуть. УНИАН выяснил, что делать, если у тебя ночью бессонница и как с этим справиться.

В чем причина бессонницы на самом деле - мнение врача

Президент Украинской ассоциации медицины сна, кардиолог-сомнолог Юрий Погорецкий считает, что проблемы с засыпанием у граждан нашей страны начались задолго до 24 февраля 2022 года:

У нас в Украине такие главные стрессовые ситуации были: постреволюционный синдром, постмайдановский синдром, постатошный синдром, потом война, плюс еще COVID был. Так что было много стрессов, которые приводили к ухудшению сна.

Более того, эксперт считает, что украинцы вообще не приучены уделять много внимания сну. Мы умеем хорошо работать, хорошо воевать, а вот заботиться о своем организме - нет. Теперь это привело к печальным последствиям.

Те люди, у которых и до войны были нарушения сна, почувствовали, как ситуация усугубилась. Украинцы, столкнувшиеся с бессонницей впервые, узнают, что такое храп, апноэ и невозможность заснуть в целом.

К чему приводит регулярное нервное расстройство сна - опасные последствия

Врач говорит, что из-за постоянного недосыпа человек может стать раздражительным, нервным, беспокойным, страдать различным психоневрологическими растройствами и депрессией. Более того, часто люди с нарушениями сна жалуются на головные боли, мигрени, высокое артериальное давление, нарушение ритма и сахарный диабет. Женщины с бессонницей и расстройством сна потом не могут забеременеть.

Что делать при нарушении сна - единственное решение

Погорецкий четко отвечает на вопрос о том, во сколько нужно ложиться спать - до 22:00, особенно это важно при бомбежках. Чем сложнее ситуация в жизни - тем жестче должна быть дисциплина сна:

Причина проста - в 23:00 в человеческом организме вырабатывается "золотой" гормон сна мелатонин, являющийся гормоном покоя, высокой стрессоустойчивости и иммунитета. Это время является пиковой дозой выработки мелатонина, в 23:00 производится в пять раз больше, чем за все остальное ночное время.

Именно поэтому врач советует:

Начинаем приспосабливаться к мелатонину заранее: немного раньше ложимся спать, чтобы раньше поймать своих два-три захода в глубокие фазы сна, и получить основную дозу гормона мелатонина.

Он рекомендует готовиться ко сну заранее - уже в 21:00 завершить дела, сходить в теплый душ, отказаться от гаджетов и выключить телевизор, ведь синий свет монитора мешает выработке мелатонина. Кроме того, Погорецкий советует не употреблять после 12:00-13:00 богатые кофеином продукты и напитки. Речь здесь, в том числе и о чае. Также для хорошего сна нужно не злоупотреблять алкоголем. Также категорически запрещено ругаться, лучше - обниматься с любимым человеком.

Самостоятельно назначать себе какие-либо медицинские препараты нельзя - отказаться от них потом будет очень сложно.

Стоит понимать, что вылечить нервное расстройство сна "волшебной таблеткой" не получится - ее вообще не существует. Вместо этого вы можете обогатить организм пищей, богатых триптофаном - аминокислотой, из которой ночью вырабатывается мелатонин:

мясом индейки или кролика;

разнообразными орехами;

семенами тыквы;

бананами;

твердыми сырами;

вишнями;

рыбой;

кашами.

Если в течение недели вы все равно не высыпались, то Погорецкий советует восполнить недостающие часы на выходных, находясь в царстве Морфея на 1-2 часа дольше обычного.

Сколько нужно спать по мнению врачей

В этом вопросе Погорецкий солидарен с результатами мировых научных исследований - оптимальное время сна колеблется от 7 до 8 часов:

Если сна меньше - начинается недосып и он выбивает нас из колеи. Потому что нет гормона мелатонина, а мелатонина отвечает за тонус мышц глотки. И люди, недосыпая, начинают храпеть.

Также он заметил, что среди тех, кто спит слишком много, - 9-12 часов, наблюдается в три-четыре раза больше случаев инсультов и инфарктов. Ведь при таком количестве часов сна у храпящих дольше продолжается гипоксия (кислородное голодание). Так что, пересып - это хуже, чем недосып.

Ранее УНИАН говорил о том, как избавиться от храпа за 10 минут и почему нельзя его игнорировать.

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