Специалисты отметили, что чем больше человек испытывает гнев и злость, тем более изношенной становится его сосудистая система.

Чувство гнева отрицательно влияет на здоровье кровеносных сосудов. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в Журнале Американской кардиологической ассоциации.

В ходе исследования, его 280 участников были разделены и им дали задание, которое заставляло их вспомнить чувства гнева, печали, тревоги или нейтральности в течение 8 минут, пишет CNN. До этого задания и несколько раз после него исследователи измеряли состояние сосудов испытуемых.

"В прошлом проводились некоторые исследования, которые связывали чувства гнева, тревоги и печали с риском сердечно-сосудистых заболеваний в будущем", - сказал ведущий автор исследования Даичи Симбо, профессор медицины в отделении кардиологии Колумбийского университета.

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Симбо отметил, что задания на грусть и тревогу не показали изменений в этих маркерах по сравнению с нейтральным заданием, а вот на гнев произошли. "Неблагоприятное воздействие гнева на здоровье может быть связано с его неблагоприятным воздействием на здоровье кровеносных сосудов", - прокомментировал специалист.

По его словам, кровеносным сосудам стало труднее расширяться в ответ на ишемию или ограничение. Гнев также влияет на клеточные маркеры травм и их способность к самовосстановлению. Ученый отметил, что после 8-минутного задания, призванного вызвать гнев, воздействие на кровеносные сосуды наблюдалось до 40 минут. В связи с этим Симбо считает, что следует опасаться кумулятивного эффекта.

"Мы предполагаем, что если вы человек, который все время злится, то значит, вы хронически повреждаете кровеносные сосуды. Мы предполагаем, что постоянные приступы гнева могут привести к хроническим неблагоприятным последствиям для кровеносных сосудов", - объяснил ученый.

Хотя новое исследование не является первым, которое установило связь между эмоциями и сердечно-сосудистыми заболеваниями, оно проливает свет на то, как работает эта связь, сказал директор отдела клинической аналитики Института сердца Смидта Джо Эбингер.

"Это одно из первых хорошо проведенных исследований, которые показали, что в нашей сосудистой сети происходят изменения, вызванные острым ответм на эмоции, которые мы испытываем", - сказал Эбингер.

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