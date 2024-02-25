Похудеть может быть сложно, но есть один простой способ ускорить этот процесс. Эксперты отметили, что благодаря этому способу можно избавиться от жира на животе и почувствовать себя лучше всего за несколько дней.
Как рассказали специалисты, заменив этот тип еды на более здоровую альтернативу, вы будете удивлены, чего можно добиться, особенно в сложной области живота, где жир довольно легко собирается, но согнать его очень трудно, пишет New York Post.
Диетолог Люси Джонс объяснила, что сокращение употребления "рафинированных углеводов" может оказать огромную помощь в борьбе с лишним весом, особенно на животе.
Это означает, что нужно отказаться от тарелки спагетти или итальянских субпродуктов на белой булочке, заменив их цельнозерновыми вариантами - например, макаронами из цельной пшеницы и темным хлебом на закваске.
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Похудение - общая цель многих людей, и включение регулярных физических упражнений в распорядок дня - важнейший компонент успешного пути к снижению веса. Для эффективной потери веса важно включить в образ жизни полноценные тренировки, включающие как силовые, так и кардиоупражнения.