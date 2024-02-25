Заменив этот тип еды на более здоровую альтернативу, вы будете удивлены результатами.

Похудеть может быть сложно, но есть один простой способ ускорить этот процесс. Эксперты отметили, что благодаря этому способу можно избавиться от жира на животе и почувствовать себя лучше всего за несколько дней.

Как рассказали специалисты, заменив этот тип еды на более здоровую альтернативу, вы будете удивлены, чего можно добиться, особенно в сложной области живота, где жир довольно легко собирается, но согнать его очень трудно, пишет New York Post.

Диетолог Люси Джонс объяснила, что сокращение употребления "рафинированных углеводов" может оказать огромную помощь в борьбе с лишним весом, особенно на животе.

Видео дня

Это означает, что нужно отказаться от тарелки спагетти или итальянских субпродуктов на белой булочке, заменив их цельнозерновыми вариантами - например, макаронами из цельной пшеницы и темным хлебом на закваске.

Другие новости о похудении

Похудение - общая цель многих людей, и включение регулярных физических упражнений в распорядок дня - важнейший компонент успешного пути к снижению веса. Для эффективной потери веса важно включить в образ жизни полноценные тренировки, включающие как силовые, так и кардиоупражнения.

Вас также могут заинтересовать новости: