Ученые выяснили на сколько полезно включать в рацион эту закуску.

На протяжении длительного времени бытвало мнение, что употребление орехов приводит к увеличению веса. Оказывается - это миф.

Этот миф, вероятно, появился из-за того, что орехи имеют высокое содержание калорий и жиров, пишет New York Post. Однако новое революционное исследование показало, что на самом деле орехи не провоцируют набор веса, а могут привести к потере брюшного жира.

Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта специально разработали исследование, чтобы иметь возможность изучить влияние орехов на массу тела.

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Исследователи обнаружили, что группа испытуемых, которая потребляла орехи, имела значительную пользу для здоровья. В частности, у женщин употребление орехов привело к уменьшению количества жира в брюшной полости, а у мужчин - снизило уровень инсулина в крови.

Группа, которая ела орехи, также смогла более эффективно превращать потребляемый жир в энергию, чем те, кто ел перекусы на основе углеводов, что могло стать причиной похудения.

"Это исследование показывает, что употребление в пищу орехов, таких как фисташки, не обязательно приводит к увеличению веса и может стать важной частью заботы о здоровье", - сказала Хайди Дж. Сильвер из Медицинского центра.

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Ежедневные прогулки - это простой и эффективный способ сбросить вес. Если увеличить суточное количество шагов, то можно сделать ходьбу решающей на пути контроля веса.

А знаменитый тренер и диетолог Кристин Вольф посоветовала напиток чтобы похудеть. Он готовится из четырех доступных ингредиентов.

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