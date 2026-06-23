Ученые выяснили, что сок свеклы очень полезен для здоровья.

Существуют разные способы снизить артериальное давление - от смены рациона и образа жизни до регулярного приема определенных препаратов. Тем не менее, все больше людей предпочитают обойтись без лекарств и сделать упор на безопасные методы улучшения самочувствия. Узнайте, как на давление влияет свекольный сок - польза продукта в этом смысла подтверждена врачами.

Какие болезни лечит свекольный сок и как влияет на давление

Издание Very Well Health пишет, чем хорош и плох свекольный сок - польза и вред продукта давно описаны врачами. Так, авторы материала ссылаются на исследование, проведенное в 2025 году. В нем приняли участие 75 человек - 36 пожилых в возрасте 67-79 лет и 39 молодых людей в возрасте 18-30 лет.

Все они в течение двух недель два раза в день пили свекольный сок и плацебо - напиток, не содержащий нитратов. В итоге оказалось, что у пожилых людей кровяное давление заметно снизилось, а у молодых подобный эффект оказался менее заметным.

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Эндрю Джонс, доктор философии, соавтор исследования, профессор прикладной физиологии и заместитель ректора по качеству и влиянию исследований в Эксетерском университете рассказал, чем полезен свекольный сок и почему он влияет на кровяное давление таким образом. По его словам, продукты, богатые нитратами, к коим относится свекольный сок, изменяют микробиом полости рта таким образом, что это может привести к уменьшению воспаления, а также к снижению артериального давления у пожилых людей.

Анни Ванхатало, доктор философии, ведущий автор исследования из Университета Эксетера говорит, что когда вы едите богатую нитратами пищу, такую ​​как свекла, бактерии во рту помогают преобразовывать нитриты в оксид азота, а он затем расслабляет стенки кровеносных сосудов и снижает кровяное давление, и это доказывает проведенное ею исследование. Она добавила, что пожилые люди, как правило, чаще жалуются на высокое кровяное давление, из-за этого страдают инфарктами и инсультами.

Именно поэтому эксперт рекомендует употреблять больше продуктов, богатых нитратами, чтобы регулировать кровяное давление. К таким продуктам, среди прочих, относятся листовая зелень, брокколи, свекла, морковь, картофель, шпинат, руккола, фенхель, сельдерей и капуста кале. Многие исследования подтверждают, что диеты, основанные на продуктах с большим количеством нитратов, в итоге способны улучшить самочувствие человека и снизить риски развития заболеваний сердца и сосудов - об этом сказано в еще одном исследовании ученых.

Если вы не знаете, как правильно пить свекольный сок, чтобы для организма была польза, можете воспользоваться методом из вышеописанного исследования - принимать два раза в день по стакану напитка в течение двух недель, отслеживая показатели давления.

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