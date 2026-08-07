'Окно времени': ученые добились прорыва в лечении самого агрессивного вида рака мозга

По словам исследователей, большое значение имеют ранние курсы химио- и лучевой терапии.

Ученые выявили короткие промежутки времени после операции, когда химиотерапия может действовать значительно эффективнее против глиобластомы – самой агрессивной формы рака головного мозга. Как сообщает The Independent, исследователи считают, что это открытие способно изменить подход к лечению таких пациентов.

Новое исследование показало, что вместо традиционной отсрочки начала химиотерапии на несколько недель после операции лечение может быть наиболее результативным уже в первые минуты и дни после удаления опухоли.

Речь идет о том, что ключевую роль играет гематоэнцефалический барьер – естественный защитный механизм, который обычно не позволяет большинству лекарств проникать в ткани мозга. После операции этот барьер временно нарушается, образуя два коротких "окна возможностей", когда противоопухолевые препараты могут легче проникать в мозг и уничтожать остаточные раковые клетки.

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В настоящее время стандартное лечение предусматривает начало химио- и лучевой терапии только через четыре–шесть недель после операции, чтобы дать пациенту время на восстановление. Однако авторы работы считают, что в будущем эти временные промежутки можно будет использовать для более эффективного лечения.

Что показало исследование

Как отмечают авторы статьи, результаты работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

"Исследователи из Манчестерского университета провели эксперименты на мышах, воспроизведя процедуру удаления глиобластомы. Для лечения они использовали препарат, который обычно не проникает через гематоэнцефалический барьер", – пишет The Independent.

Ученые установили, что после операции барьер становится более проницаемым в два временных промежутка: примерно через 15 минут после операции и через 48–72 часа после хирургического вмешательства.

Именно в эти периоды введение препаратов позволило существенно подавить повторный рост опухоли.

Соавтор исследования доктор Томас Кисби отметил, что впервые удалось доказать: операция по удалению глиобластомы создает кратковременную уязвимость опухоли, которую можно использовать для лечения. По его словам, введение лекарств в определенные временные промежутки позволяло значительно сдерживать повторное развитие заболевания. Кроме того, это открывает возможность более эффективно использовать уже имеющиеся препараты без необходимости создания совершенно новых лекарств.

Профессор Костас Костарелос из Манчестерского университета и Каталонского института нанонауки и нанотехнологий в Барселоне добавил, что это открытие может положить начало новому направлению послеоперационного лечения опухолей головного мозга.

Он пояснил, что после операции глиобластома чаще всего возобновляется именно из клеток, остающихся вокруг места удаления опухоли. Ученые предлагают использовать в этот период современные таргетные препараты, наночастицы, иммунотерапию и генную терапию, чтобы повысить шансы пациентов на длительное выживание.

Впереди клинические испытания

Онколог доктор Гербен Борст из The Christie NHS Foundation Trust подчеркнул, что самой большой проблемой лечения глиобластомы является уничтожение микроскопических раковых клеток, которые остаются после операции. По его словам, результаты исследования свидетельствуют о том, что более глубокое понимание естественной реакции организма на операцию может помочь более эффективно доставлять лекарства к опухоли. В то же время он подчеркнул, что речь идет лишь о ранней стадии исследований, поэтому необходимы клинические испытания с участием людей.

Директор Манчестерского центра исследования рака профессор Роберт Бристоу назвал результаты очень перспективными, ведь глиобластома является самой смертоносной формой рака головного мозга, а новый подход может помочь предотвратить ее повторное развитие после операции.

В благотворительной организации The Brain Tumour Charity также положительно оценили результаты работы. Главный научный сотрудник организации доктор Саймон Ньюман отметил, что открытие демонстрирует потенциальную возможность использовать временную проницаемость гематоэнцефалического барьера для доставки лекарств непосредственно к опухоли. Следующим шагом должны стать клинические исследования.

Что известно о глиобластоме

Глиобластома считается самой агрессивной и наиболее быстрорастущей опухолью головного мозга. Например, в Великобритании ежегодно ее диагностируют примерно у 3 200 человек, но лишь около 160 пациентов живут более пяти лет после постановки диагноза.

Опухоль быстро распространяется на различные участки мозга. Основные симптомы включают сильную головную боль из-за повышенного внутричерепного давления, нарушения памяти и изменения личности, проблемы с речью и пониманием, сильную усталость, депрессию, судороги и ухудшение зрения.

Сегодня основными методами лечения остаются хирургическое удаление опухоли, химиотерапия и лучевая терапия.

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