При новом штамме COVID-19 заболевшие часто жалуются на боль при глотании, отметил педиатр.

Есть два принципиальных симптома "Омикрона", которые отличают этот штамм коронавируса COVID-19 от других, в частности, от "Дельты" – очень сильные слабость и боль в горле.

При "Омикроне" заболевшие часто жалуются на то, что им больно глотать, при других вариантах коронавируса такой симптом редко возникал, рассказал кандидат медицинских наук и педиатр Евгений Комаровский на канале "Украина 24".

"...очень частые жалобы на боль в горле. Чтобы было больно глотать – такого по симптоматике ковида раньше не замечали... по крайней мере этот симптом возникал в единичных случаях, а при "Омикроне" – сразу", – отметил медик.

Читайте такжеНемедленное прекращение самолечения: Комаровский назвал тревожные сигналы при COVID-19Ранее в Минздраве Украины назвали симптомы "Омикрона" – это боль в ушах, головная боль, усталость, чихание, кашель, боль в горле, потеря аппетита, озноб или дрожь, хриплый голос, лихорадка, ломота в теле и боль в мышцах, потеря/искажение обоняния и/или вкуса.

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. Впоследствии были изобретены вакцины от COVID-19.

Вирус мутировал и появились его новые варианты. В частности, в Украине сначала появился штамм "Дельта", а потом – "Омикрон". Штамм "Омикрон" считают менее агрессивным, чем "Дельта", но более заразным.

Народный депутат, глава комитета Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий утверждал, что "Омикрон" намного хуже, чем предыдущие штаммы коронавируса, поскольку в случае заражения дети очень тяжело болеют.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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