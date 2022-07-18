Не нужно вестись на паническую "дичь" и терять позитив, считает эксперт.

Военный психолог Андрей Козинчук рассказал, как не сойти с ума от паники и печали. Полномасштабная война, которую РФ развязала в Украине 24 февраля, приносит немало боли и горя. Именно поэтому важно сохранять голову "холодной" и спасаться от стресса.

Интересные советы Козинчук рассказал в беседе с журналистами ТСН.

Психолог отметил, что во время стресса человек может действовать по трем сценариям. Можно полностью погрузиться в тоску, читать плохие новости и разувериться в будущем. Можно убежать от реальности и окружить себя мнимым позитивом и стараться не замечать все плохое. А можно выбрать действительно адекватную модель поведения и не впадать в крайности.

По словам Козинчука, не нужно полностью погружаться в плохое или зацикливаться только на позитиве. Важно сохранять эмоциональное равновесие и функциональность. Ситуация не изменится от слез или смеха, но каждый человек может помочь себе и окружающим, если будет делать полезные вещи.

"Сохраните себя и сохраните свою функциональность. Патриотичность и любовь к стране должна быть в делах, в профессионализме. Давайте не путать нас с русней, которые только на словах и лозунгах. А мы все-таки делаем клевре дело, согласитесь", - отметил Козінчук.

Важно не искать плохие или хорошие новости, важно делать что-то новое самому. Человек может заняться домашними делами, отремонтировать табуретку. И это уже будет полезно как для самого человека, который отвлечется и почувствует себя нужным, так и для окружающих, которые увидят позитивные улучшения в повседневной жизни.

Ранее УНИАН уже сообщал, что психотерапевт дал 5 советов, которые помогут человеку пережить тяжелую утрату.

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