Ученые обнаружили ряд преимуществ в использовании ненормативной лексики.

Почти каждый оказывался в ситуации, когда ударил мизинец или застрял в пробке. В такой момент мимо воли проскакивает нецензурная лексика.

В обществе сквернословие часто считают табу. Когда-то ругательства были грехом или богохульством. В итоге укрепилась мысль о вреде матов.

Часто таким образом тело и разум реагируют на стресс и внезапное разочарование. С этой точки зрения, ругательства не являются отражением вашего воспитания или характера.

Видео дня

Существует и научный подход к тому, как мат влияет на человека. Ранее мы рассказывали, как кофе связан с яркостью сновидений

Как мат влияет на здоровье человека

В 2024 году было проведено исследование, как ругательства влияют на эмоциональное состояние и работоспособность человека. В ходе экспериментов участники должны были в течение 10 секунд вслух повторять ругательство или нейтральное слово. После этого они выполняли тесты для оценки внимания, на силу хвата и заполняли анкету для оценки мотивации и настроения. Также ученые регистрировали активность их мозга.

Оказалось, что маты:

повышают физическую силу;

помогают выплеснуть раздражение;

улучшают работоспособность.

Согласно другим исследованиям, ругательства влияют на восприятие и способность переносить боль. В эксперименте участвовали носители английского и японского языков. Первые часто ругаются в ответ на боль, тогда как вторые - очень редко. В итоге обнаружилось, что нецензурная лексика помогла справиться с дискомфортом, сделала людей более терпимыми к боли и менее чувствительными в этот момент.

В 2024 году исследователи обнаружили, что ругательства улучшают концентрацию внимания и настроение. Похоже что маты переключают когнитивные ресурсы на более важные действия. Все это привело к повышению производительности.

В исследовании 2022 года ученые уже изучали, как мат влияет на мозг, и пришли к такому же выводу. Тогда обнаружилось, что ругательства усиливают позитивное настроение, чувство юмора и уверенность в себе.

В связи с этим можно четко сказать, что мат идет на пользу и позволяет достичь небольшой разрядки гнева. Если вы чувствуете себя подавленным или расстроенным, то не сдерживайтесь, выплесните эти эмоции доступным и здоровым способом.

Бывают ситуации, когда такое кратковременное облегчение просто необходимо. Однако важно использовать этот прием осознанно, а не чрезмерно и на постоянной основе.

При этом агрессивное обращение к людям подорвет все преимущества ругательств и может создать напряжение в отношениях. Стоит помнить это и не злоупотреблять такой лексикой.

Используйте и другие способы успокоения. Сделайте глубокий вдох, слегка разомнитесь или посидите несколько минут в тишине и покое.

Вас также могут заинтересовать новости: