Ученые нашли возможное объяснение того, почему после отказа от кофе людям снятся особенно яркие сны.

Часто люди замечают, как после сокращения употребления кофе с кофеином сны становятся ярче. Хотя прямых доказательств этого явления в научных исследованиях немного, ученые объясняют возможный механизм, пишет The Independent.

Исследование влияния кофе на сон, которое провели ученые из Института Эпплтона и Австралийского католического университета, помогают понять, почему это может происходить.

Ученые напомнили, что кофеин - это стимулятор, который блокирует действие аденозина, химического вещества, которое накапливается в течение дня и помогает организму заснуть. В результате мы дольше чувствуем бодрость, но структура сна может меняться: он становится более прерывистым. Особенно страдает глубокий, восстановительный сон, а также общяя продолжительность.

Когда человек уменьшает количество кофеина, его организм как бы "наверстывает" упущенное. Сон становится более продолжительным и качественным. При этом увеличивается продолжительность REM-фазы, которая напрямую связана с возникновением сновидений. В этой фазе мозг наиболее активен, а сны приобретают яркие детали. REM-фаза также является моментом, когда мы чаще всего просыпаемся среди ночи или утром. Именно поэтому сны в этот период не только кажутся более реалистичными, но и лучше запоминаются. Некоторые люди даже сообщают об ощущении "киношного" качества сновидений после отказа от кофе.

Стоит отметить, что эффект проявляется не у всех и часто длится недолго, всего несколько дней или недель. На это влияют индивидуальные особенности, уровень стресса, режим сна и даже генетика. Поэтому появление ярких снов после отказа от кофеина - скорее распространенный опыт, чем гарантированное следствие.

В исследовании говорится, что для улучшения качества сна без полного отказа от кофеина стоит употреблять кофе в течение дня. Лучше всего избегать кофе, энергетических напитков или крепкого чая за 8-12 часов до отдыха. Такой подход может уменьшить ночные пробуждения и одновременно помочь телу естественно войти в фазу REM.

Как пить кофе правильно

Напомним, что по данным нового исследования кофе оказывает благотворное влияние на организм. Однако важно правильно пить кофе. Порция кофе должна быть ограниченной - от одной до трех чашек в день, при этом без жирных сливок и умеренная сладкая. Ведь, говорят исследователи, даже половина чайной ложки сахара снижают благотворный эффект от напитка.

