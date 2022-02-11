Медик подчеркнул, что позднее начало прикорма провоцирует развитие аллергических реакций, связанных с продуктами питания.

Популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, с какого возраста родители должны начинать прикорм ребенка.

Так, на своем YouTube-канале педиатр отметил, что в подавляющем большинстве случаев оптимальное начало прикорма - это возраст 6 месяцев. При этом иногда допускается начало прикорма с 4 месяцев.

Комаровский также обратил внимание на то, что раньше была мысль о том, что если в 6 месяцев все в порядке и ребенок получает молочную смесь или материнское молоко, и у него нет никаких проблем, то многие врачи допускали, что можно до 7-8 месяцев не начинать прикорм.

Сейчас медицинская наука утверждает, что позднее начало прикорма провоцирует развитие аллергических реакций, связанных с продуктами питания.

"Именно возраст 6 месяцев является оптимальным для начала прикорма, и с точки зрения того, как ребенок это перенесет, как он сможет это переварить. Именно начало в 6 месяцев уменьшает потенциальный риск аллергии, связанной с продуктами питания", - подчеркнул Комаровский.

Ранее Комаровский дал советы по здоровому питанию.

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