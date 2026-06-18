Ранняя седина иногда может быть связана с тем, как человек питается.

На то, почему появляется седина, влияет множество факторов: наследственность, стресс, окислительные процессы в организме и образ жизни. Но немаловажную роль играет и питание: дефицит некоторых витаминов и минералов может нарушать выработку меланина – пигмента, отвечающего за цвет волос. О том, как предотвратить седение волос, правильно подобрав продукты в повседневный рацион, пишут эксперты из Vogue.

Как избавиться от седых волос, если они появляются преждевременно

Сперва важно уточнить: питание – или его отсутствие – не является единственной причиной потери естественного цвета волос. И хотя исследования показывают пользу определенных продуктов для отсрочки появления седины, это лишь небольшая часть общей картины.

Тем не менее, достаточное поступление определенных веществ действительно может рассматриваться как своеобразное средство от седых волос, помогая поддерживать здоровье волосяных фолликулов и нормальную выработку пигмента.

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Продукты, богатые медью

Согласно исследованию из журнала MDPI, медь необходима для синтеза меланина, так что она напрямую влияет на сохранение естественного цвета волос. При ее недостатке волосы могут быстрее терять пигмент и становиться седыми.

Получить медь можно из самых разных продуктов, например картофеля, грибов, устриц и говяжьей печени. При этом особенно много этого микроэлемента содержится именно в печени и морепродуктах.

Продукты, богатые железом

Железо тоже играет важную роль в образовании пигмента и напрямую связано с насыщенностью цвета волос. Соответственно, его дефицит может делать волосы более тусклыми, теряя естественный оттенок.

Чтобы поддерживать нормальный уровень железа, стоит включать в рацион такие продукты от седины, как красное мясо, птицу, бобовые и шпинат. Среди растительных источников особенно выделяются чечевица и нут.

Как избавиться от седины не по возрасту - важные витамины

Прежде чем продолжить, стоит уточнить, что для поддержания естественного цвета волос специалисты прежде всего советуют придерживаться сбалансированного рациона, контролировать уровень стресса и уделять достаточно времени полноценному сну. Такой подход полезен как для здоровья в целом, так и для волос.

Продукты с витамином D

По данным ряда исследований из Национальной библиотеки медицины США, весьма эффективные витамины от седины - из группы B, а также витамин D. Для здоровья волос они важны скорее потому, что участвуют в поддержании их нормального роста, но выраженный дефицит этих витаминов может быть связан как с выпадением волос, так и с преждевременной сединой.

Пополнить запасы витамина D помогают жирные сорта рыбы, такие как лосось и сардины, а также молоко и апельсиновый сок.

Продукты с витамином B12

Еще одно средство от седины - витамин B12, необходимый для нормального питания волосяных фолликулов и поддержания выработки меланина. При его недостатке может ухудшаться снабжение корней волос кислородом, из-за чего они становятся слабее и могут терять пигмент.

Больше всего витамина B12 содержится в сардинах, моллюсках и куриной печени.

Продукты с фолатами (витамином B9)

Фолаты участвуют в обмене веществ и обновлении клеток, так что также важны и для здоровья волос. Результаты исследований, опубликованных журнале Dermatologic Therapy, показали, что дефицит фолатов может ухудшать как общее состояние волос, так и их естественную пигментацию.

Получить витамин B9 можно из шпината, фасоли и говяжьей печени.

В итоге, зная, что есть от седины, вы сможете не только поддерживать здоровье волос, но и в целом улучшить самочувствие за счет более сбалансированного рациона.

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