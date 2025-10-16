Эти орехи позитивно влияют на все важнейшие органы человека.

Исследования показали, что регулярное употребление грецких орехов может помочь в борьбе со стрессом. А в составе полноценного питания они могут улучшить общее самочувствие и усмтвенные способности.

Может ли употребление грецких орехов снизить уровень стресса?

Помогают в борьбе со стрессом: исследование, проведенное среди студентов, показало, что употребление 56 граммов грецких орехов в день в течение 16 недель помогло участникам лучше справляться со стрессом, связанным с обучением, пишет Verywellhealth.

Улучшают сон: в том же исследовании участники также сообщили об улучшении сна. Качественный сон - важная часть управления стрессом.

Влияние на уровень серотонина: в другом исследовании было отмечено, что регулярное употребление грецких орехов может влиять на уровень серотонина, что указывает на потенциальную связь между регулярным употреблением грецких орехов и улучшением настроения и снижением стресса.

Почему грецкие орехи полезны

1. Богаты питательными веществами

30-граммовая порция грецких орехов содержит около:

219 калорий;

1,5 г клетчатки;

4 г белка;

18 г жира.

Они также являются источником: железа, магния, кальция, калия, фолат (витамин B9), полифенолов (антиоксидантов), витамина B62, меди, витамина E, цинка.

2. Богаты полезными жирами

Грецкие орехи - отличный источник омега-3 и омега-6 жирных кислот.

Грецкие орехи особенно богаты альфа-линоленовой и линолевой кислотами, которые благотворно влияют на уровень липидов в крови. Они также способствуют уменьшению воспаления и поддержанию здоровья сосудов.

3. Поддержка здоровья сердца

Противовоспалительные соединения в альфа-линоленовой кислоте, содержащиеся в грецких орехах, могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Анализ 26 исследований показал, что по сравнению с участниками, придерживавшимися "обычного" рациона, у участников, потреблявших пищу, богатую грецкими орехами, наблюдалось:

более низкий уровень триглицеридов;

более низкий уровень "плохого" холестерина;

более низкий уровень общего холестерина;

более низкий уровень апопротеина B (белка, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями).

Замена продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров грецкими орехами может быть особенно полезна для здоровья сердца. Некоторые исследования также показали связь между регулярным употреблением грецких орехов и улучшением артериального давления; снижением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний; снижением риска смертности от инсульта.

4. Польза для здоровья мозга

Исследования показывают, что антиоксидантные и противовоспалительные свойства полифенолов, содержащихся в грецких орехах, могут способствовать улучшению работы мозга, включая память и когнитивные процессы, а также замедлению ухудшения умственных способностей, связанного со старением.

5. Здоровье кишечника

Грецкие орехи способствуют здоровью кишечника, благодаря росту здоровой микрофлоры. Грецкие орехи также являются источником пищевых волокон, которые могут помочь при запорах.

6. Контроль веса

Несмотря на высокую энергетическую ценность, исследования показали, что употребление грецких орехов в рекомендуемых количествах не связано с увеличением веса.

Исследования предполагают, что грецкие орехи могут способствовать снижению веса при употреблении в рамках диеты с пониженным содержанием калорий, возможно, за счет усиления чувства сытости.

7. Контроль уровня сахара в крови

Некоторые исследования показали, что орехи могут оказывать положительное влияние на гликемический контроль (контроль уровня сахара в крови). Грецкие орехи связаны со снижением риска развития диабета 2 типа.

Существует много видов орехов, каждый из которых имеет уникальные характеристики. Вы не ошибетесь, если будете есть любые орехи, поскольку все содержат такие необходимые питательные вещества, как здоровые жиры и белок.

