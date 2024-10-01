Девушка рассказала об интересном эксперименте с поеданием чеснока и о том, как он повлиял на ее организм.

Чеснок известен многим, как, хоть и неприятный на вкус, но полезный продукт, который, по некоторым заявлениям, способен снижать холестерин и артериальное давление. Одна женщина — Лу Мадж — решила попробовать ежедневно употреблять зубчик сырого чеснока, пишет она для Fit&Well.

"В течение месяца я ела свое песто с сырым чесноком (или чесночную пасту с базиликом, как хотите) почти каждый день и заметила некоторые удивительные изменения", - сообщает девушка.

По ее словам, у нее улучшилось состояние кожи — цвет лица стал более чистым. Лу Мадж добавила, что практически всю свою взрослую жизнь боролась с гормональными акне, поэтому она очень обрадовалась эффекту "стеклянной кожи". Как говорится в материале, чеснок обладает противомикробными и антибактериальными свойствами, которые могут улучшить здоровье кожи, борясь с микроорганизмами, вызывающими акне на лице.

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Хотя в журнале Dermatol Reports указано, что до сих пор недостаточно значимых исследований, подтверждающих полезное действие чеснока на кожу. Девушка подчеркивает, что сама не готова подтвердить, что именно чеснок повлиял на состояние кожи, так как за месяц в ее жизни многое изменилось. Она попросила высказать свое мнение зарегистрированного, спортивного диетолога Роксану Эхсани.

"Чеснок может уменьшить воспаление, что может играть роль в улучшении здоровья кожи, снижая риск развития акне или других кожных заболеваний", - заявила Эхсани.

Лу Мадж также добавила, что она годами следовала FODMAP-диете с низким содержанием углеводов, которые плохо всасываются в тонкой кишке и подвержены гидрофилии и брожению в толстой кишке, согласно исследованию, проведенному в отделении гастроэнтерологии больницы Бокс-Хилл в Виктории, чтобы ограничить симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК). Из-за этого, по ее словам, она даже не притрагивалась к чесноку, потому что это один из таких продуктов, но после возвращения его в рацион поделилась результатами:

"Я заметила некоторое раздражение пищеварительной системы в первую неделю употребления сырого чеснока, но к концу месяца это, казалось, выровнялось. Возможно, моя пищеварительная система более адаптивна, чем я думала".

Диетолог отметила, что сырой чеснок действительно может вызвать расстройство желудка, которое будет сопровождаться такими симптомами, как вздутие живота, изжога и газы у некоторых людей. Однако, по словам эксперта, чеснок содержит пребиотические волокна, которые могут улучшить здоровье кишечника, питая полезные бактерии в пищеварительной системе, но только у людей без СРК.

Кроме того, девушка после месяца употребления чеснока заметила, что у нее появился неприятный запах изо рта.

"Я бы не возражала слишком сильно, но это тот вид неприятного запаха, который сохраняется даже после хорошей чистки зубов и до следующего утра. Я уверена, что если бы моя собака могла говорить, она бы жаловалась", - признается она.

По словам диетолога, это происходит из-за того, что чеснок содержит серные соединения, которые при разложении вызывают неприятный запах изо рта.

"Он может поддерживать вашу иммунную систему, уменьшая воспаление и увеличивая количество белых кровяных телец. Также говорят, что он обладает противовирусными свойствами, помогая вам, когда вы чувствуете себя плохо. Он также может помочь поддержать и снизить кровяное давление и уровень сахара в крови", - отметила Эхсани.

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