Шафран богат мощными антиоксидантами и может помочь улучшить настроение и сон, уменьшить воспаление и поддержать общее состояние здоровья.
Шафран - это богатый источник марганца, минерала, который способствует энергетическому обмену и работе иммунной системы, пишет Verywellhealth.
1. Поддерживает психическое здоровье
Cодержащиеся в шафране соединения кроцин и сафраналь могут способствовать повышению в мозге уровня химических веществ, улучшающих настроение (таких как дофамин, серотонин и норадреналин).
Bcследование выявило положительное влияние шафрана на симптомы тревожности и депрессии. Он может оказывать действие, аналогичное действию антидепрессантов.
2. Помогает при некоторых заболеваниях глаз
Шафран может защищать от некоторых заболеваний глаз и облегчать их симптомы. Исследования показывают, что ежедневный прием добавок с шафраном может улучшить зрение у людей с возрастной макулярной дегенерацией и диабетической макулопатией, которые могут привести к потере зрения.
Также прием добавок с шафраном снижает глазное давление у людей с глаукомой или хроническими заболеваниями глаз, приводящими к слепоте.
3. Улучшает сон
Исследования показывают, что шафран может способствовать улучшению сна. В одном из обзоров было обнаружено, что лечение шафраном положительно влияет на продолжительность и качество сна. Исследователи полагают, что шафран может действовать, способствуя повышению уровня мелатонина и активируя связанные со сном рецепторы в головном мозге.
4. Польза для здоровья сердца
Исследования показали, что шафран укрепляет систему кровообращения, помогая снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Шафран также может снижать:
- артериальное давление;
- уровень сахара в крови;
- общий холестерин;
- "плохой" холестерин.
Исследования указали, что шафран может быть добавкой к лечению для профилактики и поддержания сердечно-сосудистых заболеваний.
5. Способствует контролю веса
Исследования показали, что подростки, люди с ожирением и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ежедневно принимавшие шафран в виде добавки, смогли снизить такие факторы, влияющие на контроль веса, как:
- аппетит;
- масса тела;
- окружность талии.
Что такое шафран
Шафран - это специя со слегка сладковатым вкусом, которую можно добавлять в пасту, рис, рагу, десерты и напитки. Шафран также можно заваривать и пить как чай или добавлять в ароматизированные напитки.
Кому следует избегать шафрана
Шафран, как правило, считается безопасным для большинства здоровых взрослых при приеме в дозе менее 5 граммов.
Следует избегать употребления шафрана во время беременности и кормления грудью.
Ранее диетологи ответили, сколько времени куркума остается в организме. Специалисты предупредили, что добавки куркумы не следует принимать бесконечно. Они рекомендуют принимать их не более двух-трех месяцев.