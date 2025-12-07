Среди прочего, шафран является чудодейственным средством для тех, кто плохо спит или поддается унынию.

Шафран богат мощными антиоксидантами и может помочь улучшить настроение и сон, уменьшить воспаление и поддержать общее состояние здоровья.

Шафран - это богатый источник марганца, минерала, который способствует энергетическому обмену и работе иммунной системы, пишет Verywellhealth.

1. Поддерживает психическое здоровье

Cодержащиеся в шафране соединения кроцин и сафраналь могут способствовать повышению в мозге уровня химических веществ, улучшающих настроение (таких как дофамин, серотонин и норадреналин).

Bcследование выявило положительное влияние шафрана на симптомы тревожности и депрессии. Он может оказывать действие, аналогичное действию антидепрессантов.

2. Помогает при некоторых заболеваниях глаз

Шафран может защищать от некоторых заболеваний глаз и облегчать их симптомы. Исследования показывают, что ежедневный прием добавок с шафраном может улучшить зрение у людей с возрастной макулярной дегенерацией и диабетической макулопатией, которые могут привести к потере зрения.

Также прием добавок с шафраном снижает глазное давление у людей с глаукомой или хроническими заболеваниями глаз, приводящими к слепоте.

3. Улучшает сон

Исследования показывают, что шафран может способствовать улучшению сна. В одном из обзоров было обнаружено, что лечение шафраном положительно влияет на продолжительность и качество сна. Исследователи полагают, что шафран может действовать, способствуя повышению уровня мелатонина и активируя связанные со сном рецепторы в головном мозге.

4. Польза для здоровья сердца

Исследования показали, что шафран укрепляет систему кровообращения, помогая снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Шафран также может снижать:

артериальное давление;

уровень сахара в крови;

общий холестерин;

"плохой" холестерин.

Исследования указали, что шафран может быть добавкой к лечению для профилактики и поддержания сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Способствует контролю веса

Исследования показали, что подростки, люди с ожирением и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ежедневно принимавшие шафран в виде добавки, смогли снизить такие факторы, влияющие на контроль веса, как:

аппетит;

масса тела;

окружность талии.

Что такое шафран

Шафран - это специя со слегка сладковатым вкусом, которую можно добавлять в пасту, рис, рагу, десерты и напитки. Шафран также можно заваривать и пить как чай или добавлять в ароматизированные напитки.

Кому следует избегать шафрана

Шафран, как правило, считается безопасным для большинства здоровых взрослых при приеме в дозе менее 5 граммов.

Следует избегать употребления шафрана во время беременности и кормления грудью.

