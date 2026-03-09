Что дают 20 минут ходьбы каждый день: тренеры назвали 5 преимуществ для здоровья

Ходьба – приятное, бесплатное и доступное упражнение.

Обещание с следующего понедельника начать заниматься в спортзале и совсем не употреблять сладкое может оказаться далеким от реальности. Более достижимая цель – постепенно вносить изменения в образ жизни. Например, начать с ежедневной 20-минутной ходьбы. О пользе этого упражнения пишет Parade.

Издание назвало 5 изменений, которые произойдут с вашим организмом, когда вы будете ходить 20 минут в день.

1. Уменьшится риск сердечно-сосудистых заболеваний

По словам сертифицированного персонального тренера Эллисон Голдсмит, ходьба прекрасно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Даже если ходить всего 20 минут - снизится риск высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Ходьба улучшает кровообращение, что улучшает общий кровоток. Она также помогает регулировать кровяное давление и уменьшает нагрузку на артерии", - отметила эксперт.

Согласно научному обзору, опубликованному в журнале Current Opinion in Cardiology, ходьба в течение 30 минут в день пять дней в неделю снижает риск сердечных заболеваний на 19%. А исследование, опубликованное в издании Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, сравнивало преимущества бега и ходьбы и обнаружило, что обе формы кардиотренировок одинаково эффективны для снижения риска высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и диабета. Это означает, что если вы не можете или не любите бегать, ходьба может быть такой же полезной для вашего сердца.

2. Ходьба поддерживает здоровье мозга

Все, что полезно для вашего сердца, полезно и для вашего мозга, и ходьба не является исключением, пишет издание.

"Ходьба увеличивает кровоток, а кровь содержит кислород. Это означает, что в мозг поступает больше кислорода, и это помогает нейронам лучше функционировать. Когда нейроны функционируют на оптимальном уровне, ваши когнитивные функции – память, внимание – улучшаются. Кровь даже приносит питательные вещества, которые снижают риск деменции", – пояснила Голдсмит.

Научное исследование, опубликованное в журнале GeroScience, показало, что регулярная ходьба, особенно быстрая, снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Даже 3800 шагов в день могут снизить угрозу на 25%.

По словам сертифицированного персонального тренера Рене Мотон, улучшенный кровоток к мозгу также поддерживает иммунную и лимфатическую системы, что, в свою очередь, помогает защитить организм от инфекций. Мотон говорит, что ходьба поддерживает психическое здоровье и связана со снижением риска депрессии и тревоги. Если вы сделаете 20-минутную прогулку на природе, можете быть уверены, что вернетесь домой более расслабленными и счастливыми, чем до выхода из дома.

3. Ходьба помогает контролировать уровень сахара

Обе тренерки утверждают, что короткая прогулка поможет контролировать уровень сахара в крови, особенно если ее делать после еды.

"10-минутная прогулка не позднее чем через 60 минут после еды уменьшает резкое повышение уровня сахара в крови. Когда мы ходим, мышцы потребляют глюкозу для получения энергии, что требует меньше инсулина и обеспечивает более стабильный уровень глюкозы", – пояснила Голдсмит.

4. Ходьба полезна для костей и суставов

Для поддержания здоровья костей и суставов с возрастом важны не только силовые тренировки, но и ходьба.

"Ходьба – это упражнение с низкой нагрузкой, которое стимулирует ремоделирование костей и помогает здоровью суставов. Когда ваши ноги касаются земли, это дает организму понять, что вашу старую костную ткань нужно заменить, чтобы увеличить плотность костей и уменьшить риск переломов. Ваши бедра и ноги от ходьбы получат наибольшую пользу - увеличение минеральной плотности костей", - рассказала Голдсмит.

Что касается здоровья суставов, то, по словам Голдсмит, они не имеют много тканей, поэтому им трудно получать необходимый кислород. Но когда вы двигаетесь, например, сгибаете колени во время ходьбы, сердце направляет кровоток к коленному суставу. Это, говорит эксперт, помогает смазывать суставы, а также способствует циркуляции суставной жидкости, доставляя питательные вещества к хрящу.

5. Ходьба может добавить лет к вашей жизни

Ходьба настолько полезна для здоровья, что может буквально добавить лет к вашей жизни. Голдсмит рассказала, что одной из распространенных особенностей "голубых зон" (регионов мира, где люди часто живут более 100 лет в добром здравии) является то, что ходьба интегрирована в ежедневный распорядок дня жителей.

Согласно научному исследованию, опубликованному в GeroScience, прохождение примерно 4400 шагов в день снижало смертность в среднем на 41%, и это огромный показатель, пишет издание.

Ранее УНИАН рассказывал, что есть, чтобы сердце было здоровым. Кардиологи утверждают, что употребление определенных фруктов благодаря содержанию клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов поддерживает сердечно-сосудистую систему. По словам экспертов, идеально для этого подходят ягоды, персики, арбуз, грейпфрут, яблоки, авокадо, апельсины, киви, гранат, сливы.

