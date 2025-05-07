Диетолог отметила, что по пользе для организма эта рыба ничем не уступает популярному лососю.

Самой недооцененной рыбой, которую обязательно нужно включать в рацион является форель.

Диетолог Лорен Манакер объяснила, почему эта рыба заслуживает места на вашей тарелке, пишет Eatingwell. По словам специалиста, это жирная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, которые могут помочь во всем: от уменьшения воспаления до укрепления здоровья сердца. А еще она содержит белок, который является важным питательным веществом для метаболизма, выработки гормонов, а также построения и восстановления тканей организма.

Манакер добавила, что форель - это источник витамина D - вещества, которое имеет решающее значение для здоровья костей и иммунитета. Она также указывает на содержание в ней селена, который важен для здоровья щитовидной железы.

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Диетолог предупредила, что есть несколько вещей, которые следует учитывать при выборе форели. Во-первых, копченые и вяленые версии содержат много натрия. А при покупке свежей форели нужно смотреть на ее производителя.

Форель более тонкая рыба, она готовится быстрее и равномернее, чем лосось. Это делает ее отличным блюдом, которое можно быстро приготовить на плите или гриле. У нее также мягкий вкус, что делает ее хорошим вариантом для людей, которые хотят есть больше рыбы, но которых отталкивают "рыбные" запахи и вкусы.

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