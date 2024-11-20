Гастроэнтеролог рассказал, как их легко включить в распорядок дня.

Новое исследование установило, что старение человека ускоряется в определенном возрасте и этот возраст - 44 года.

Этот вывод привлек внимание гастроэнтеролога Уилла Булсевича. Он назвал пять вещей, которые делает лично чтобы "бросить вызов старению", пишет Eatingwell.

5 привычек для здорового старения

1. Время на природе с упражнениями

Видео дня

Солнечные лучи важны в распорядке дня гастроэнтеролога. Он каждое утро гуляет, добавляя немного физических упряжнений.

Бульсевич рассказал, что время, проведенное на свежем воздухе, помогает лучше спать. Кроме того, прогулки могут помочь снизить уровень стресса и поднять настроение. А ходьба в целом полезна для здоровья пищеварительной системы.

2. Употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка помогает оставаться сытыми и энергичными. Употребление большого количества фруктов, овощей, бобов и семян поможет извлечь пользу из этого питательного вещества, включая долголетие. Исследование подтверждает это утверждение, поскольку оно показало, что люди, которые потребляют достаточно растворимой и нерастворимой клетчатки, имеют сниженный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

3. Ограничение потребления алкоголя

Алкоголь можно употреблять в здоровом рационе, если контролировать его. Но регулярное употребление спиртного может привести к повышенному риску сердечных заболеваний и некоторых видов рака. Умеренность важна, особенно когда дело касается алкоголя,. предупредил он.

4. Выход из сети и поддержание связи в реальном мире

Ограничение времени в сети может быть ключом к психическому здоровью. Гастроэнтеролог отметил, что он отдает приоритет "большему реальному взаимодействию с людьми и меньшему вовлечению в соцсети".

Новое исследование показало, что одиночество может увеличить вероятность развития деменции до 31%. Вот почему важно общаться с семьей и друзьями лично. А слишком частая прокрутка на телефоне может плохо сказаться на здоровье, так как может нарушить сон и вызвать чувство депрессии, стресса.

5. Достаточно сна - это ключ

Качественный сон имеет решающее значение. "Я отдаю приоритет сну, ложусь спать рано и слежу за тем, чтобы восемь часов я провел в очень темной, приятной прохладной комнате", - поделился врач.

Специалист объяснил, что когда человек высыпается, то поддерживает здоровье иммунитета, сердца, кожи и уровень энергии. "Если вы не отдаете приоритет сну, это может негативно повлиять на память, трудовую этику и многое другое", - сказал врач.

Как противостоять старению

Ежедневные прогулки, диета,сокращение употребления алкоголя, приоритет личных контактов и хороший сон - это главные вещи, с помощью которых можно поддерживать разум и тело максимально здоровыми.

Вас также могут заинтересовать новости: