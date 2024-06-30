Она способна улучшить когнитивные функции и память, а также улучшите здоровье мозга.

Есть одна кулинарная трава, которая выделяется полезными свойствами для улучшения работы мозга - шалфей. Он дает несколько преимуществ для поддержания здоровья мозга.

Почему важно здоровье мозга?

"Здоровье мозга важно, потому что он контролирует каждый аспект человеческого тела и жизни. Здоровый мозг позволяет жить оптимальной жизнью каждый день", - сказала невролог Кимберли Джонсон Хэтчетт, пишет Eatingwell.

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Поддержание здорового мозга имеет важное значение для когнитивных функций (способности думать, учиться и запоминать), эмоционального благополучия, физических аспектов движения и равновесия, а также сенсорного здоровья (зрения, слуха, вкуса). Здоровье мозга также важно для снижения риска нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция.

Ведение здорового образа жизни - лучший способ сохранить молодость мозга, включая ограничение или исключение алкоголя, отказ от курения и сокращение потребления обработанных продуктов. Достаточное количество сна и физические упражнения также укрепляют когнитивные способности. Также есть некоторые продукты и питательные вещества, полезные для мозга.

Трава №1 для поддержки здоровья мозга

Польза шалфея для памяти и здоровья мозга уже давно признана. Большинство исследований рекомендует использовать его в виде экстракта. Экстракт шалфея помогает улучшить результаты тестов на память и настроение по сравнению с плацебо. Шалфей содержит розмариновую и карнозиновую кислоты, которые обладают нейропротекторными свойствами.

Розмариновая кислота является мощным антиоксидантом, который помогает нейтрализовать вредные свободные радикалы в организме, защищая клетки мозга от окислительного стресса и повреждений, которые связаны со снижением когнитивных функций и нейродегенеративными заболеваниями. Розмариновая кислота также обладает противовоспалительными свойствами, которые уменьшают воспаление в головном мозге. Карнозиновая кислота — еще один мощный антиоксидант, который может помочь защитить клетки мозга от повреждений.

Пищевая ценность шалфея

Шалфей - это богатая питательными веществами трава, содержащая множество необходимых витаминов и минералов, таких как клетчатка, витамин К, железо, витамин В6 и витамин А. В дополнение к этим витаминам и минералам шалфей богат антиоксидантами и различными флавоноидами. которые играют решающую роль в его пользе для здоровья. Важно отметить, что мы обычно не едим много шалфея, поэтому эти питательные вещества присутствуют в небольших количествах.

Другие новости о пользе шалфея

При упоминании трав всегда на ум приходит обычная зелень: петрушка, кинза, базилик, но редко – шалфей. Возможно, многие не знают, насколько универсальна эта трава или что она актуальна большую часть года. Какой бы ни была причина недооцененного статуса шалфея, кулинар рассказал, почему это трава, которую слдует использовать чаще.

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