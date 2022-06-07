Препараты на основе каннабиса будут использовать для лечения онкологических заболеваний и стрессовых расстройств полученных в результате войны.

Кабинет министров поддержал законопроект, регулирующий использование в Украине растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных и научных целях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, таким образом Минздрав подготовил законодательную почву для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства.

"Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении в результате этого воздействия. И мы понимаем, что нет времени ждать", – подчеркнул Ляшко.

Препараты на основе каннабиса будут использовать для лечения онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств полученных в результате войны.

Ляшко подчеркнул, что препараты каннабиса не составят "конкуренции" наркотическим средствам, оборот которых является незаконным. Он пояснил, что "медицинский" каннабис содержит каннабидиол, который не имеет выраженного психоактивного действия.

"Коммуникационные кампании против производства препаратов каннабиса сознательно отождествляют лекарства на его основе и каннабис, находящийся в незаконном обороте, с целью нивелировать ценность его как лекарственного средства и дискредитировать саму идею его использования в медицинских целях", - заявил министр.

При этом Ляшко подчеркнул, что необходимо установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов на основе каннабиса.

"Готовы постепенно развивать эту отрасль, показывая результаты лечения и помощь украинским пациентам. Не импортировать, а делать наше, украинское!" - заявил глава Минздрава.

Также Виктор Ляшко объяснил, в каких случаях используют препараты на основе каннабиса:

для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц,

для лечения анорексии,

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и тревожных расстройств.

отдельных типов эпилепсии,

глаукомы,

псориаза,

паркинсонизма,

рассеянного склероза.

"Важной задачей этих лекарств является и облегчения боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным, пациентам с ВИЧ", – подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Верховная Рада провалила голосование за законопроект №5596, который предоставляет доступ больным к медицинскому каннабису в Украине и регулирует его оборот, хотя Минздрав призвал нардепов принять соответствующий проект закона.

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