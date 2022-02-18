Опубликован новый правительственный законопроект по медицинскому каннабису.

Правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса максимально нивелирует риски использования его не по назначению.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил в Facebook.

Он отметил, что 17 февраля опубликован новый правительственный законопроект по медицинскому каннабису.

Радуцкий напомнил, что в прошлом году парламенту не удалось с первой попытки принять закон, разрешающий оборот конопли в медицинских и научных целях.

Он отмечает, что Министерство здравоохранения опубликовало новый законопроект, который учитывает замечания и пожелания народных депутатов. В частности, усиливается роль Национальной полиции: НПУ согласовывает выдачу лицензий на культивирование, использование растений, режим охраны участка, места хранения и транспортировки партии товара. Создается реестр препаратов на основе каннабиса, на каждую единицу товара должен быть нанесен уникальный штрих-код. Также гражданам разрешается ввоз на территорию Украины медицинских препаратов на основе каннабиса исключительно по е-рецепту.

Радуцкий отмечает, что после того как консультации между Минздравом и МВД по тексту документа продолжались еще несколько месяцев, в итоге была опубликована финальная редакция законопроекта.

Основные изменения в документе касаются усиления контроля за использованием помещений и объектов, предназначенных для деятельности по обращению конопли. В первой редакции законопроекта определить содержание тетрагидроканнабинола (наркотического составляющей каннабиса) можно было в любой лаборатории, а в новой – только в лабораториях, подчиненных Министерству внутренних дел. Деятельность по культивированию конопли с высоким уровнем тетрагидроканнабинола проводится исключительно в условиях закрытого грунта, то есть в теплицах, что гарантирует более высокий уровень контроля.

Для использования каннабиса в научных целях также нужно получить лицензию от Нацполиции.

"По моему мнению, последняя редакция правительственного законопроекта максимально нивелирует риски использования медицинского каннабиса не по назначению. Даже не представляю, какие еще могут остаться аргументы у противников легализации", - подчеркнул Радуцкий.

Он отмечает, что принятия законопроекта Верховной Радой ожидают около 2 млн украинцев – пациентов с эпилепсией, онкобольных, лиц, нуждающихся в паллиативной помощи, людей с посттравматическим стрессовым расстройством.

Легализация медицинского каннабиса: что известно

2 июня 2021 в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (№5596), что предусматривает разрешение на легальное лечение больных медицинским каннабисом по рецептам врачей.

30 июня Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №5596.

7 апреля Кабмин принял постановление "О внесении изменений в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (№324), которым легализовал использование каннабиса в медицинской практике. Согласно документу, в Украине разрешено применять препараты "Набилон" и "Набиксимолс".

13 июля Верховная Рада не поддержала законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (№5596).

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