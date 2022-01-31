Кабинет министров одобрил просьбу Министерства здравоохранения о продлении так называемых правил Green Pass еще на неделю.

Кабинет министров Израиля в воскресенье, 30 января, одобрил продление карантинных ограничений в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

На своем еженедельном заседании правительство поддержало просьбу Министерства здравоохранения о продлении так называемых правил Green Pass еще на неделю, пишет Times of Israel.

Срок действия правил, ограничивающих доступ к определенным местам и мероприятиям для тех, у кого есть доказательства иммунизации или отрицательные результаты тестов, должен был истечь во вторник, 1 февраля. Однако министерство здравоохранения запросило дополнительное время для оценки данных о том, насколько люди устойчивы к варианту коронавируса Омикрон после вакцинации или перенесенной болезни.

Кроме того, правила Green Pass для образовательных учреждений, требующие от сотрудников наличия действительного сертификата и ношения масок учителями и учащимися в классах, были продлены до 27 февраля. Правила Green Pass для объектов здравоохранения и социального обеспечения - до 1 марта.

Сопутствующий набор правил, получивший название Purple Badge, в котором изложены требования к коммерческим заведениям, продлен на неделю.

Коронавирус в Израиле

По последним данным Минздрава, в больницах Израиля находятся 2 665 пациентов с COVID-19, из которых 1 086 - в тяжелом состоянии. В субботу, 29 января, было диагностировано 49 371 новый случай, а общее число болеющих в воскресенье составило 429 006 человек.

За последнюю неделю в Израиле умерло более 198 человек с COVID-19, в результате чего число жертв пандемии достигло 8 669 человек - 425 из них скончались с 1 января.

Читайте такжеPfizer и BioNTech начали испытания вакцины против ковид-штамма "Омикрон"В стране введены новые правила для 2,5 миллиона учащихся в школах: дома дети должны регулярно делать тесты на наличие вируса - в воскресенье и среду утром, а также после контактов с вирусоносителем.

Как сообщал УНИАН, израильские власти собираются бесплатно распространить 25-30 миллионов наборов для экспресс-тестирования на коронавирус в домашних условиях по всей стране.

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